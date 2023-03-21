Семь советов. Как почувствовать себя счастливее на работе

Правильно расставьте приоритеты, и у вас появится больше времени, чтобы заниматься тем, что вы любите

Работа — это то, чем занимаемся почти все мы, однако далеко не всегда с радостью. Либо из-за переработок, либо из-за изнурительных задач, либо просто из-за однообразной ежедневной рутины работа порой может восприниматься как то, что мы должны делать, а не то, что хотим.



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Но учитывая, что среднестатистический человек за свою жизнь проводит на работе 90 000 часов, есть смысл постараться по возможности получать от этого удовольствие. Так что же можно сделать, чтобы снизить напряжение и чувствовать себя счастливее в течение рабочего дня?

Я был ведущим ученым в государственном проекте, посвященном изучению того, как наше благополучие и эмоциональная устойчивость могут меняться на протяжении жизни.

В рамках этого проекта наша команда с помощью аналитического центра New Economics Foundation выявила несколько вещей, которые способны уменьшить стресс, улучшить самочувствие и сделать счастливее — и все это применимо к рабочей среде. Итак, что может помочь?