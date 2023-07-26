Стоит освоить всем. Пять советов, как научиться правильно отдыхать

Мы так загружены делами, что запросто можем забыть, как важно иногда отвлекаться

Как правило, всякий раз, когда жизнь становится чрезмерно беспокойной, нашим первым порывом оказывается делать что угодно, только не отдыхать.



Большинство старается работать еще усерднее или планирует множество дел на выходные.

Видео дня

Искусство отдыхать — вот что нам всем стоит освоить.

Лучше всего об этом сказал известный вьетнамский дзен-буддистский монах Тхить Нят Хань в своей книге Сердце учения Будды: «Когда мы, люди, заболеваем, то только больше беспокоимся! Мы ищем врачей и лекарства, вместо того, чтобы просто остановиться. Даже если мы отправляемся в отпуск на пляж или в горы, то не отдыхаем и возвращаемся еще более уставшими, чем были. Нам надо научиться отдыхать».

Время, специально отведенное для исцеления и обновления, необходимо не только телу, но и разуму. Отдых — в какой бы то ни было форме — это искусство, которое может помочь восстановить силы, обострить проницательность и сделать жизнь более сбалансированной.

Отдых чрезвычайно важен для физического и психического благополучия

Отдых помогает нам подзарядить наши аккумуляторы, чтобы мы могли жить максимально полной жизнью. Исследования показывают, что он также позволяет снизить уровень стресса и утомляемости, улучшить когнитивные способности и повысить концентрацию внимания.

Отдых чрезвычайно важен для физического и психического благополучия. Вот почему Тхить Нят Хань настойчиво рекомендовал серьезнее к нему относиться: «Остановиться, успокоиться и отдохнуть — это необходимые условия для исцеления. Если мы не сумеем остановиться, то просто продолжим двигаться к собственному разрушению».

Успокоив свое тело и разум, мы даем себе возможность возможность открыться тому процессу исцеления, который запускается, когда наступает подлинное умиротворение. Вот несколько способов больше отдыхать.