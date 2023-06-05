Девять больших пунктов. Что нужно подготовить, возвращаясь с ребенком в Украину

Светлана Ройз: «С детьми важно говорить об их тревогах и ожиданиях от возвращения» (Фото:motortion/Depositphotos)

Детям, как и взрослым, нужно время на адаптацию

Что нужно продумать и подготовить, возвращаясь с ребенком в Украину, или возвращаясь домой из более безопасных городов. Собрала то, что может понадобиться в первые недели. Девять больших практических пунктов. Передайте, пожалуйста, тем, кому важно.



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1. С детьми должны говорить о том, что мы едем домой, но наша жизнь изменилась, и нам нужно привыкнуть к «новой жизни» дома. Иногда дети говорят: «Я дома. Но я хочу в „настоящий дом“». Как и нам, детям хочется вернуться не столько домой, сколько в «жизнь до войны».

И детям, как и взрослым, нужно время на адаптацию не только к городу или стране, а и к своей квартире, и к новым «ощущениям города». Нужно принять то, что утрачено.

Важно для себя определить, кто ваш « круг поддержки»

Дети первые дни могут быть возбужденными, заторможенными или дезорганизованными. Это нормально. Когда мы вернулись из Ивано-Франковска, дочь говорила: «Я почти ничего в квартире не помню». И часов пять сидела в своей комнате, перебирала игрушки.

С детьми важно говорить об их тревогах и ожиданиях от возвращения. Слушать их, объяснять что-то по необходимости. Быть готовыми к тому, что на наши слова: «Я же ради тебя уезжала/возвращаюсь», — они могут ответить: «Я тебя об этом не просил/просила». Это тоже может быть отреагированием тревоги и напряжения.

2. Детям важно дополнительно объяснять, что происходит в стране. Есть мультфильм телеканала ПлюсПлюс Добро всегда побеждает. Он был сделан в ответ на российскую пропаганду, но мы вложили туда много важных смыслов. И сделали мини-сериал из 4 серий .

3. Книга об эвакуации и возвращении домой — универсальная, для детей разного возраста — По железной дороге домой, автор — Марьяна Савка, Издательство Старого Лева. Это рассказ девочки, в которой многие дети узнают себя. Она идеальна для чтения в дороге и при адаптации. В самой книге есть возможность разрисовывать картинки и делать простые практики.

4. Детям до возвращения в страну важно услышать звук сигнала тревоги. Они должны быть готовы к этому звуку: «Сигнал тревоги говорит о том, что наше ПВО готово обезвредить опасность. И мы тоже о своей безопасности должны позаботиться».

Песня-движение практикум, которую мы создавали с ТНМК и аниматором Александром Корешковым в помощь родителям и учителям, чтобы направить действия детей во время следования в укрытие — детям, которые возвращаются, она может быть полезной .

Онлайн курс Воздушная тревога в школе (он короткий и бесплатный), который мы создавали вместе с Фондом Восточная Европа — он не только для педагогов, там есть много алгоритмов и практических знаний и для родителей .

Если ребенок боится громких звуков — попробуйте действовать по этому алгоритму .

При тревоге можно использовать «дыхательные карточки» — просто водить пальчиком по карточке или экрану, где обозначен вдох и выдох (а переставляя пальчик, ребенок задерживает дыхание).

Простые телесные упражнения для утоления тревоги — 20 коротких анимаций .

В квартире вы должны сориентироваться, где безопасное (лучше говорить «защищенное») место. Также выясните, где ближайшее укрытие в районе. Нужно потренироваться туда быстро идти до того, как впервые прозвучит сигнал тревоги (вместе с ребенком нужно отработать действия и движения). Дома это можно сделать в игре «кто первый добежит в наш тайник». А уже во время тревоги спрятать там что-то, чтобы ребенок искал «сокровище» и отвлекался.

Держать на видном месте материалы для творчества (оригами, раскраски), надеть наушники, подготовить аудиосказки.

Ребенка важно назначить «ответственным» (нести в защищенное место бутылку с водой, следить за домашним животным, взять свою игрушку). В защищенном месте может быть вода, печенье (у нас есть одеяло, подушка).

Нужно приучить себя держать телефоны всегда заряженными. Ночью, чтобы быстро ориентироваться, рядом может быть фонарик.

Больше о том, как подготовить ребенка — иллюстрированная методичка для детей Как говорить о различных чрезвычайных ситуациях .

5. Нужно узнать, в городе ли сейчас ваш семейный врач, где ближайшая поликлиника

6. Было бы хорошо узнать, кто из друзей сейчас в городе, чтобы встретиться и возобновить общение. Искать кружки, садики, школы, площадки.

Отдельная тема — отношения. За этот год, с нашим одним на всех, но разным опытом, мы изменились. И детям стоит сказать, что сейчас нам нужно время на «синхронизацию» с друзьями.

7. Для родителей много материалов с играми и практиками сгруппировала здесь: Стрессоустойчивое ребенковедение — практикум для взрослых.

8. Новая тема нашей жизни — минная безопасность. Общие правила: ничего на улице не поднимать: «Не подходи, не трогай, взрослым рассказывай». Полезные материалы от Юнисеф по минной безопасности здесь .

Клип для подростков Смотри, куда идешь — здесь .

9. И еще важно для себя определить, кто ваш «круг поддержки», чтобы позвонить, написать, прийти, чтобы почувствовать поддержку, если она нужна.

Меня так часто спрашивают, как почувствовать, когда возвращаться. У меня точно нет ответа. Он должен быть личным. И осознанным. Я дома. Я оцениваю риски. И для моей семьи именно так правильно. Я могу только помочь опытом и практическими знаниями. И точно с заботой собрала здесь больше, чем понадобится.

Текст публикуется с разрешения автора

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