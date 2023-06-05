Девять больших пунктов. Что нужно подготовить, возвращаясь с ребенком в Украину
Светлана Ройз: «С детьми важно говорить об их тревогах и ожиданиях от возвращения» (Фото:motortion/Depositphotos)
Детям, как и взрослым, нужно время на адаптацию
Что нужно продумать и подготовить, возвращаясь с ребенком в Украину, или возвращаясь домой из более безопасных городов. Собрала то, что может понадобиться в первые недели. Девять больших практических пунктов. Передайте, пожалуйста, тем, кому важно.
1. С детьми должны говорить о том, что мы едем домой, но наша жизнь изменилась, и нам нужно привыкнуть к «новой жизни» дома. Иногда дети говорят: «Я дома. Но я хочу в „настоящий дом“». Как и нам, детям хочется вернуться не столько домой, сколько в «жизнь до войны».
И детям, как и взрослым, нужно время на адаптацию не только к городу или стране, а и к своей квартире, и к новым «ощущениям города». Нужно принять то, что утрачено.
Важно для себя определить, кто ваш «круг поддержки»
Дети первые дни могут быть возбужденными, заторможенными или дезорганизованными. Это нормально. Когда мы вернулись из Ивано-Франковска, дочь говорила: «Я почти ничего в квартире не помню». И часов пять сидела в своей комнате, перебирала игрушки.
С детьми важно говорить об их тревогах и ожиданиях от возвращения. Слушать их, объяснять что-то по необходимости. Быть готовыми к тому, что на наши слова: «Я же ради тебя уезжала/возвращаюсь», — они могут ответить: «Я тебя об этом не просил/просила». Это тоже может быть отреагированием тревоги и напряжения.
2. Детям важно дополнительно объяснять, что происходит в стране. Есть мультфильм телеканала ПлюсПлюс Добро всегда побеждает. Он был сделан в ответ на российскую пропаганду, но мы вложили туда много важных смыслов. И сделали мини-сериал из 4 серий.
3. Книга об эвакуации и возвращении домой — универсальная, для детей разного возраста — По железной дороге домой, автор — Марьяна Савка, Издательство Старого Лева. Это рассказ девочки, в которой многие дети узнают себя. Она идеальна для чтения в дороге и при адаптации. В самой книге есть возможность разрисовывать картинки и делать простые практики.
4. Детям до возвращения в страну важно услышать звук сигнала тревоги. Они должны быть готовы к этому звуку: «Сигнал тревоги говорит о том, что наше ПВО готово обезвредить опасность. И мы тоже о своей безопасности должны позаботиться».
Песня-движение практикум, которую мы создавали с ТНМК и аниматором Александром Корешковым в помощь родителям и учителям, чтобы направить действия детей во время следования в укрытие — детям, которые возвращаются, она может быть полезной.
Онлайн курс Воздушная тревога в школе (он короткий и бесплатный), который мы создавали вместе с Фондом Восточная Европа — он не только для педагогов, там есть много алгоритмов и практических знаний и для родителей.
Если ребенок боится громких звуков — попробуйте действовать по этому алгоритму.
При тревоге можно использовать «дыхательные карточки» — просто водить пальчиком по карточке или экрану, где обозначен вдох и выдох (а переставляя пальчик, ребенок задерживает дыхание).
Простые телесные упражнения для утоления тревоги — 20 коротких анимаций.
В квартире вы должны сориентироваться, где безопасное (лучше говорить «защищенное») место. Также выясните, где ближайшее укрытие в районе. Нужно потренироваться туда быстро идти до того, как впервые прозвучит сигнал тревоги (вместе с ребенком нужно отработать действия и движения). Дома это можно сделать в игре «кто первый добежит в наш тайник». А уже во время тревоги спрятать там что-то, чтобы ребенок искал «сокровище» и отвлекался.
Держать на видном месте материалы для творчества (оригами, раскраски), надеть наушники, подготовить аудиосказки.
Ребенка важно назначить «ответственным» (нести в защищенное место бутылку с водой, следить за домашним животным, взять свою игрушку). В защищенном месте может быть вода, печенье (у нас есть одеяло, подушка).
Нужно приучить себя держать телефоны всегда заряженными. Ночью, чтобы быстро ориентироваться, рядом может быть фонарик.
Больше о том, как подготовить ребенка — иллюстрированная методичка для детей Как говорить о различных чрезвычайных ситуациях.
5. Нужно узнать, в городе ли сейчас ваш семейный врач, где ближайшая поликлиника
6. Было бы хорошо узнать, кто из друзей сейчас в городе, чтобы встретиться и возобновить общение. Искать кружки, садики, школы, площадки.
Отдельная тема — отношения. За этот год, с нашим одним на всех, но разным опытом, мы изменились. И детям стоит сказать, что сейчас нам нужно время на «синхронизацию» с друзьями.
7. Для родителей много материалов с играми и практиками сгруппировала здесь: Стрессоустойчивое ребенковедение — практикум для взрослых.
8. Новая тема нашей жизни — минная безопасность. Общие правила: ничего на улице не поднимать: «Не подходи, не трогай, взрослым рассказывай». Полезные материалы от Юнисеф по минной безопасности здесь.
Клип для подростков Смотри, куда идешь — здесь.
9. И еще важно для себя определить, кто ваш «круг поддержки», чтобы позвонить, написать, прийти, чтобы почувствовать поддержку, если она нужна.
Меня так часто спрашивают, как почувствовать, когда возвращаться. У меня точно нет ответа. Он должен быть личным. И осознанным. Я дома. Я оцениваю риски. И для моей семьи именно так правильно. Я могу только помочь опытом и практическими знаниями. И точно с заботой собрала здесь больше, чем понадобится.
Текст публикуется с разрешения автора
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