Если отца нет рядом. Как родителям поддерживать связь с детьми на расстоянии

Чем больше ожидания от контакта, тем более сильной может быть эмоциональная реакция

Я хотела поговорить на тему, по которой много запросов сейчас: ребенок вдали от отца. Скучает, но отказывается от контакта, или сильно расстраивается во время разговора.



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Что нам важно помнить?

То, что для нас очевидно, для ребенка совсем неясно. И нам это важно прояснить. Мы не можем представить, что себе додумал ребенок.

Восприятие малыша эгоцентричное. Если отца нет рядом, в восприятии ребенка может возникнуть ощущение, что «он меня специально бросил, он не хочет со мной быть, что-то для него важнее меня».

И нам, и самому родителю важно чаще повторять: «Твоему отцу (мне) так жаль, что он (я) сейчас не с тобой. Если бы мог, каждую минутку был бы рядом. Ты для нас самое важное в жизни».

Восприятие малыша эгоцентричное

Если ребенок с мамой в другом городе или стране: «Отец (Я) не рядом не потому, что так решил и тебя покинул, а потому, что он не может покинуть страну».

Ребенку важно (конечно, если папа не в ВСУ) регулярность контакта с отцом. Тогда ему легче дождаться звонка, выдержать напряжение. Регулярность — это о надежной связи.

Если отец не может позвонить по телефону или написать, ребенка важно об этом предупредить.

Если каждый раз ребенок при ожидании близости и недостижимости ее испытывает боль, он будет отказываться от нее. Будет отстраняться от контакта. Избегать разговоров об отце.

Маме важно отвечать на вопросы об отце, давать возможность проявить страхи, говорить о том, что тоже очень скучает по мужу.

Можно спросить: «А о чем бы ты хотел рассказать папе?»

Важно создавать новые ритуалы близости — возможно, слова при приветствии и прощании, возможно, папа сможет перед сном читать маленькую сказку или просто сказать «целую».

Чем больше паузы в общении, чем больше ожидания от контакта, тем большей может быть эмоциональная реакция — в любых проявлениях. Если паузы будут меньше, истерик, разочарования, слез может быть меньше.

Когда ребенок расстраивается, важно поддержать его: «Я тоже так скучаю, мне так сложно прощаться с тобой». И пытаться переключить его внимание на будущее: «А что ты будешь делать после нашего разговора?» (помогите ребенку сформировать планы). И сказать, когда вы можете точно выйти на контакт.

Отличные идеи — записать короткие видеосообщения, которые можно показывать ребенку, если нет связи. Или папа может записать аудиосказку.

Текст публикуется с разрешения автора

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