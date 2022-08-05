Слушать и слышать. Как помочь пережить боль утраты

Обычно на то, чтобы справиться с горем, уходит год

24 февраля 2022 года жизнь украинцев изменилась. Случилось полномасштабное вторжение России на нашу землю. Конечно, количество человеческих потерь стало больше, чем было до начала войны. Каждый день гибнут и мирные люди, и военные. Поговорим о том, какие стадии проходит человек из-за потери и как его правильно поддержать.



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Потери, которые несет война, спонтанны, поэтому это еще больше усугубляет состояние человека, узнающего плохое известие. У него шок. Такое событие проживается гораздо труднее, чем если бы у человека была возможность попрощаться, объяснить некоторые моменты, что-то сказать напоследок.

Какие стадии горевания

Джон Боулби, английский психолог много исследовал вопросы привязанности и потерь и определил несколько стадий горевания, которые проходит человек: оцепенение, тоска и поиск, дезорганизация и отчаяние и, наконец, реорганизация.

Стадии горения исследовала и американская психолог Элизабет Кюблер-Росс — она выделила пять стадий горя:

1. Возражение. Человек не верит, что это произошло с ним.

2. Гнев. Хочется винить во всем весь мир, искать виновных и злиться на каждого.

3. Торг. Человек проигрывает другие сценарии и думает, что все было бы иначе, если бы не война или не определенная последовательность событий.

4. Депрессия.

5. Принятие.

Эти этапы горевания не проходят четко один за другим, они могут предшествовать и затягиваться. Исследования показывают, что в целом нужен год для того, чтобы пережить потерю. Потом боль от нее не становится меньше — просто человек словно растет над своей болью. И, конечно, чем роднее человек, тем труднее проходит этот процесс.

Не стоит советовать улыбнуться

Во время горевания человек испытывает очень мало положительных ощущений, беззаботности и радости.

Израильский психолог Саймон Шимшон Рубин описывает двухпутную модель потери. Одновременно происходят два процесса: первый отражает, как человек функционирует и как меняется из-за потери. Второй — постоянные напоминания и воспоминания об умершем. Поэтому часто человек будет тревожным, с депрессивными настроениями и симптомами психиатрического характера. При этом возникает так называемая вторичная потеря. То есть, это может быть потеря семейной структуры, веры в себя, потеря возможности поговорить с умершим, их общего будущего, безопасности и общих мечтаний.

Если вы оказались рядом с человеком, переживающим утрату, ему нужно осторожно помочь это сделать.

Как помочь человеку пережить утрату

Основное — никогда не идите на помощь к человеку, если вы чувствуете, что сейчас не в ресурсе, был трудный день или сами решаете какие-то собственные проблемы. Встревоженность и озабоченность — не самое лучшее состояние, чтобы заходить в контакт и общение.

Только если вы сами в норме можете помочь другому. А именно необходимо:

1. Предлагать конкретную помощь. Купить продукты, решить вопросы с документами, если есть маленькие дети — побыть с ними, помочь определиться с тем, как сейчас человек сможет зарабатывать деньги, или взять ответственность за некоторые финансовые дела.

2. Слушать и слышать. С пониманием отнестись к любым реакциям — гневу, отчаянию, слезам и т. д.

3. Задавать конкретные вопросы о самочувствии. Что беспокоит, как человек спит, когда был последний прием пищи и т. д.

4. Узнать важные даты и быть рядом в эти дни. К примеру, дата свадьбы, дни рождения, годовщина смерти.

5. Договориться, когда будете выходить на связь. А именно: «Я позвоню/приеду завтра».

6. Помогать человеку становиться самостоятельным. Найдите способы поддержать его в том, чтобы он взял на себя то, за что раньше отвечал умерший человек.

Чего лучше не делать?

1. Избегать контакта. Следует сохранить тот ритм отношений, который был раньше

2. Расспрашивать детали, как умер или погиб человек, постоянно напоминать о нем. Уместнее будет прояснить: «Я хотел бы спросить тебя о нем/ней, комфортно ли тебе говорить?»

3. Ожидать от человека счастья и радости, а также не стоит советовать улыбнуться или быть веселее.

И помните, что переживать потерю очень трудно. Если вы замечаете, что человек с этим не справляется и вашей поддержки маловато, обратитесь к специалисту. Также тревожным сигналом будет, когда пройдет год после потери, а человек до сих пор не сможет овладеть собой.

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