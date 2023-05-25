Мгновенно поднимают настроение. Семь цитат, которые помогут пережить невзгоды

25 мая, 22:03
NV Премиум
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Джон Машни: «Те, кто видит возможности и пытается их использовать, неизбежно будут сталкиваться с трудностями» (Фото:focuspocusltd/Depositphotos)

Джон Машни: «Те, кто видит возможности и пытается их использовать, неизбежно будут сталкиваться с трудностями» (Фото:focuspocusltd/Depositphotos)

Джон Машни
Предприниматель, юрист и кинопродюсер

Их стоит перечитывать чаще, чем вы думаете

Невзгод можно избежать.

Никогда не пробовать ничего нового. Никогда не ставить перед собой никаких целей. Забыть все свои мечты. Не пытаться что-либо изменить. Смириться со своим «местом» в жизни. В любых обстоятельствах выбирать простой путь.

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Действуя таким образом, можно предотвратить напасти. Теоретически это возможно.

Но те, кто видит возможности и пытается их использовать, неизбежно будут сталкиваться с трудностями. А всем остальным может казаться, что тяжелые времена наступают даже слишком часто.

Поэтому я собрал семь цитат, которые перечитываю всякий раз, когда меня настигают невзгоды. Эти изречения мгновенно поднимают мне настроение и вдохновляют вернуться к работе. Надеюсь, на вас они подействуют так же.

Теги:   Успех Мотивация Проблемы Жизненные советы

Depositphotos
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