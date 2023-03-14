Переходный момент. Шесть стадий разрыва отношений

Даже если вы месяцами обсуждали, что хотите разойтись, настоящее расставание — это всегда шок

Переживая горе, мы проходим определенные стадии, и то же самое происходит при расставании или разводе. Отчасти потому, что по сути это тоже горе, но также и потому, что пара преодолевает один из переходных моментов в жизни. И, как и в случае с большинством переходных моментов, партнеры переживают его по-разному, не только из-за отличия характеров, но и потому, что в подобной ситуации, даже при самых благоприятных обстоятельствах, кто-то один больше настроен разойтись, тогда как другой, скорее, попытался бы все исправить. Вот те этапы, которые я чаще всего наблюдал, работая с парами.



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