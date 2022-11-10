Три простых способа. Как научиться более стойко переносить неудачи

Лоури Даутуэйт-Уолш: «То, что вы чувствуете себя неудачником, может серьезно повлиять на ваше психическое здоровье » (Фото:Andrew Neel/Pexels)

Даже если вы примените только один из перечисленных методов, это поможет вам в будущем

Неудачи могут быть неотъемлемой частью жизни, но это не делает их менее болезненными. Особенно тяжело они могут восприниматься в 20−30 лет, когда многие из нас впервые сталкиваются с крупными «провалами» — от проблем в университете до отказа в приеме на работу, которую так хотелось получить.

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То, что вы чувствуете себя неудачником, может серьезно повлиять на ваше психическое здоровье — согласно исследованиям, это чувство повышает риск депрессии. А поскольку люди, находящиеся в депрессии, более склонны размышлять о своих провалах и считать себя неудачниками, в результате может образоваться порочный круг.

Но невозможно за всю жизнь ни разу не потерпеть поражения, поэтому так важна психологическая устойчивость. Она не только позволит вам научиться справляться с подобными чувствами и принимать их, но также может помочь легче преодолевать невзгоды в будущем.

Психологическая устойчивость или резильентность — это способность сохранять или восстанавливать нормальное психологическое состояние при столкновении с неудачами. В основе этой способности лежат три ключевые черты: самооценка (то, насколько мы ценим или как воспринимаем себя), психологическая гибкость (способность переключать внимание с болезненных чувств на осмысленные цели) и эмоциональная регуляция (способность выдерживать огорчение и справляться с ним).

Хотя одни могут от рождения обладать большей резильентностью, чем другие, это не означает, что ее нельзя развить. Вот три вещи, которые можно сделать, чтобы повысить свою психологическую устойчивость.