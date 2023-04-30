Это большая редкость. Четыре совета тем, кто переживает серьезные перемены в жизни

Роберт Таибби: «Вам хочется двигаться вперед, но нужно сделать шаг назад и замедлиться» (Фото:AndreyBezuglov/Depositphotos)

У вас появился шанс придать своей жизни иную форму

Карли разводится; Рикардо уволили с работы; Ана переехала в новый город, чтобы получить образование. Временами мы все переживаем переходные периоды: оставляем позади старое — отношения, работу и коллег, дом и друзей — и движемся к чему-то новому.



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Но новое есть новое. Возникает ощущение неустроенности. Все неопределенно, и вы можете беспокоиться о том, что будет дальше, утрясется ли все, правильный ли вы сделали выбор или какое решение вам стоит принять. По мере того, как прошлое тает, возникает ощущение потери, а вместе с потерей и скорбью приходят депрессия, навязчивые мысли, чувство утраты контроля или несостоятельности. Если в прошлом у вас уже были непроработанные потери, смерть близких или неурегулированные отношения, эмоции начинают нагромождаться.

Но в этой сумятице скрыты возможности. Для большинства людей такие переходные периоды, когда возникает ощущение, что все надо начинать заново, — большая редкость.