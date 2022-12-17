10 шагов, как справляться с неприятностями

Марк Мэнсон: «Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы вы забыли о случившемся — чем бы вы занимались?» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Порадуйте себя чем-то, и не важно, заслужили вы это или нет

Краткая инструкция по борьбе с житейскими неприятностями.



1. Выйдите на улицу и посмотрите, есть ли птицам дело до того, что произошло. Ни малейшего? Что ж, это о чем-то говорит.

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2. Поговорите с другом. Или даже с двумя. Если они у вас есть.

3. Можно всплакнуть, если хотите, но на самом деле толку от этого немного, так что заканчивайте с этим.

Поговорите с другом

4. Вы не пробовали спать по восемь часов в сутки? Я слышал, что это помогает.

5. Постарайтесь извлечь урок из этих неприятностей. Я знаю, что иногда это сложно сделать, а иногда переполняет такая бурная ярость, что в принципе лучше было бы обойтись без подобных уроков. Но если серьезно, то замолчите уже наконец и спросите себя: «Чему это может меня научить? Как я могу стать лучше?»

6. Простите. Не ради тех, кого вы прощаете, а ради своего же блага.

7. Порадуйте себя чем-то. Например, массажем, или поездкой, или пирожным, или еще чем-нибудь в таком духе. Скажите себе: «Я это заслужил», — даже невзирая на то, что на самом деле это не имеет значения.

8. Если вы им еще не слишком надоели, вернитесь к тем своим друзьям и поблагодарите их за помощь и поддержку, которую они вам оказали.

9. Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы вы оставили прошлое позади и забыли о случившемся. Чем бы вы занимались? Кем бы вы стали? Отлично, а теперь идите, и в любом случае займитесь этим.

10. Я уже говорил о пользе сна?

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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