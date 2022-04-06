После Бучи и Ирпеня. Как жить дальше?

Пусть каждая слеза и капля крови прорастет силой Украины

Сегодня весь день рядом был вопрос: «Как жить дальше, после Бучи, Ирпеня?». И я целый день себя ловила на том, что не позволяю себе вдох, что спина согнулась и что я мгновенно поседела. Я думала о многих из нас. Как жить дальше, после… И отвечала: надо выплакать, отгоревать, выть, позволить себе плакать столько, сколько нужно. В горевании есть свои этапы.



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«Работа горя» начинается с признания факта смерти, с ритуала захоронения умерших. У нас общее горе, и, может быть, должен быть создан ритуал совместной скорби.

Только после этого начинается отсчет новой жизни. Жизнь после смерти.

В арт-терапии есть практика «переходный мост». Я, к сожалению, не знаю, кто ее автор. Ее используют в работе с подростками и находящимися в кризисе людьми.

На отдельном листе рисуется картинка прошлого. На другом — картинка будущего. И рисуется мост, который кладется между ними. Как знак перехода, знак связи между прошлым и будущим. И знак того, что мы перейдем. И этот «мост» мы можем укреплять.

В горевании есть свои этапы

Наш нынешний мост не просто над землей — над бездной. Потому что боль именно такая. И нам важно ощутить, как его перейти. Мы, в самом деле, уже идем по нему. Держась за руки. Держа кого-то. Глядя на своих детей. Занимаясь волонтерством. Спасая животных. Платя, даже сейчас, налоги. Беспокоясь о тех, кто рядом. Мы укрепляем этот мост своей верой. И верой в то, что Украина жива и будет жить.

Когда мы уже идем через этот мост, мы понимаем, что как в прошлом — в «первом рисунке» — не будет. А «последний» мы будем сами создавать. И даже сейчас создаем.

Когда мы идем «по мосту», мы колеблемся в эмоциях. Постепенно (даже завтра) будет возвращаться разрешение на радость, постепенно мы будем испытывать вкусы. А у детей это будет проявляться раньше.

В одном из комментариев под моим сообщением мать парня поделилась, что учительницу возмутил смех ребенка и она его начала буллить. Пришлось переходить в другой класс. А это был первый смех ребенка после ужаса бомбардировок. Учительница была в своей травме, в которой радость непереносима.

Дети, даже пребывая в скорби, имеют право на игры, смех, радость. Затем они будут возвращаться к унынию. А потом снова к игре. Для нас критично, когда вообще что-то не проявленное, когда ребенок (или взрослый) только в одном состоянии.

И будьте, пожалуйста, осторожны — радость детей может раздражать, но она оживляет, она нужна. Чтобы жить. И мы тоже будем постепенно оживать. И так важно позволить себе не впасть в чувство вины. Жизнь не значит, что мы предали. Мы посвятим победу погибшим.

Мне кажется, те, кто погиб, хотели бы чтобы мы жили. И дошли до «третьей картины» — будущего. Я хочу о них помнить. И чтобы мир помнил. Хочу, чтобы каждая слеза и капля крови проросла силой Украины. Чтобы враги были наказаны и не смели смотреть в нашу сторону.

И чтобы дети смеялись.

Я сегодня проводила онлайн-встречу, на которой в окошках зум было много детей. И когда они в конце встречи смеялись, я сдерживала слезы.

Я очень хочу, чтобы мы в свое время перешли этот страшный мост. И стали еще человечнее. И еще глубже.

Мой третий рисунок — о жизни.

Текст публикуется с разрешения автора

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