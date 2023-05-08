Не накручивайте себя. Четыре полезных совета тем, кто слишком много думает
Марк Мэнсон: «Самая рискованная вещь в жизни — избегать рисков» (Фото:AsierRomeroCarballo/Depositphotos)
То, что мы можем что-то проанализировать, не означает, что мы должны это делать
Четыре полезных совета для тех, кто склонен зацикливаться и накручивать себя:
1. Нашему разуму свойственно преувеличивать.
В реальности обстоятельства редко складываются настолько плохо, насколько мы опасаемся, и точно так же редко все оказывается настолько хорошо, насколько мы надеемся.
2. Часто наши попытки предотвратить возникновение проблемы только усугубляют ее.
Во многих случаях лучшее, что можно предпринять — просто ничего не делать.
3. Иногда та боль, которой мы так опасаемся, на самом деле может пойти нам на пользу.
Во многих случаях лучшее, что можно предпринять — просто ничего не делать
В действительности это может быть то, что нам нужно для того, чтобы учиться и развиваться.
4. Чрезмерные размышления часто служат лишь способом отвлечься и избежать ответственности.
То, что мы можем что-то проанализировать, не означает, что нам надо это делать.
Да, и… не зацикливайтесь на этих советах.
Пять фактов, с которыми вам рано или поздно придется смириться:
1. Никто не может спасти вас, или исправить, или дополнить, и любые попытки это сделать не должны вызывать у вас ничего, кроме скуки.
2. Не важно, что вы говорите, важно, что вы делаете.
3. Неважно, верите ли вы в то, что справитесь, или в то, что не сможете — в любом случае так и будет.
4. Если вы задаетесь вопросом, здоровые ли у вас отношения, то, скорее всего, они не здоровые.
5. Самая рискованная вещь в жизни — избегать рисков.
А какие истины вы отказываетесь принимать?
Перевод NV
Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net
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