Бывают у каждого. Как избавиться от навязчивых мыслей

Лео Бабаута: «Людям свойственно зацикливаться на том, что их беспокоит или расстраивает» (Фото:SarkisSeysian/Depositphotos)

Следите не за той рукой фокусника, к которой он старается привлечь ваше внимание, а за другой, в которой он прячет монету

Иногда нам никак не удается перестать думать о чем-то. Наши мысли продолжают крутиться вокруг этого, не желая переключаться ни на что другое, становясь навязчивыми. Это могут быть мысли о другом человеке, о приближающемся важном событии или о нас самих. Или это может быть обдумывание решения, большого или мелкого.



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В этом нет ничего плохого. Людям свойственно зацикливаться или слишком подолгу размышлять о том, что их беспокоит или расстраивает. Это признак того, что мы чувствуем страх и неуверенность, и наш мозг пытается найти решение.

Иногда, впрочем, избавление от подобного рода мыслей может принести облегчение. Без них на душе может стать спокойнее, сон может стать крепче, а жизнь — проще . Так как же от них избавиться?

Далее я вкратце опишу процесс, который позволит это сделать.