Не делайте этого. Как мы сами все усложняем

Мы стараемся обезопасить себя, но зачастую в этом нет необходимости

Иногда меня поражает, как мы склонны все излишне усложнять — в том числе и я сам.



В этом нет ничего плохого — просто такова человеческая натура. Сложнее — не значит хуже. Мы извлекаем уроки из трудностей, так что в них есть своя красота и смысл.

Видео дня

Тем не менее, стоит только понять, насколько мы все усложняем, как у нас появляется возможность больше не делать этого. А, наоборот, упрощать. Делать все с большей легкостью.

Но прежде, чем мы дойдем до этого, давайте посмотрим, как мы усложняем себе жизнь.

Как мы сами все усложняем

Мы добавляем уйму лишних размышлений и напряжения. Мы придумываем множество дополнительных шагов. На протяжении долгого времени мы откладываем дела, так что в итоге они вызывают гораздо больший стресс. Мы беспокоимся о том, что от нас не зависит, или о том, чего мы не можем знать (например, что о нас думают другие).

Все это защитные механизмы — мы стараемся обезопасить себя. Но в большинстве случаев в этом нет необходимости.

Давайте рассмотрим несколько примеров того, как мы обычно усложняем себе жизнь: