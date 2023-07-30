Это дорого обходится. Как перестать постоянно разрывать отношения

Что заставляет вас разворачиваться и уходить?

Что может заставить вас бросить работу или разорвать личные отношения? Люди часто говорят, что увольняются ради более высокой зарплаты или потому, что устали от долгих поездок на работу. Или что уходят из семьи из-за слишком частых ссор, недостаточно сильной привязанности или скандалов из-за денег или воспитания детей. Но хотя нам кажется, что желание уйти порождают существующие проблемы — ссоры, расстояние до офиса, — подлинными причинами являются эмоции, вызванные этими проблемами. Мы доходим до некой критической точки, того эмоционального состояния, которое вызывает у нас потребность прекратить или сбежать. Эта модель поведения коренится в прошлом: «Когда я чувствую себя определенным образом, то понимаю, что с меня хватит».



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К наиболее распространенным эмоциональным триггерам относится ощущение, что вас недооценивают, заманили в ловушку или контролируют каждый ваш шаг, чрезмерно критикуют или не уделяют вам должного внимания. Чувство, что с вас довольно, или желание уйти обычно связаны