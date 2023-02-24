Три вещи, которые пора сделать, если чувствуете, что теряете время

Вы можете достичь всего, чего пожелаете, если сосредоточитесь на чем-то одном

Нам всем случалось терять время, однако порой мы теряем слишком уж много. На днях я посмотрел видео Skip & Shannon на YouTube (спортивное шоу, посвященное, главным образом, НБА и НФЛ), а затем еще одно видео об НБА. Первое видео я открыл примерно в 22 часа.

Видео дня

Когда я в следующий раз посмотрел на часы, было около 00:15. Погодите-ка, сколько? Больше двух часов я провел, уставившись в планшет? Что это было? Что ж, это была пустая трата времени, вот что.

В этом нет ничего страшного, если такое случается с вами изредка и на досуге. Но многие люди тратят впустую рабочее время. Недавно я изучил этот вопрос и выяснил, что по меньшей мере 88% сотрудников признаются, что обычно в течение рабочего дня не меньше часа прокрастинируют .

Когда мы не добиваемся никаких значимых результатов, мы чувствуем себя паршиво. Мы понимаем, что потеряли понапрасну драгоценное время, и это может лишать нас мотивации, необходимой, чтобы работать усерднее. Возникает порочный круг, и не успеете и оглянуться, как заметите, что все ваше время растрачивается впустую.

Как разорвать этот круг? Как вернуться в продуктивн ое состояние ? Вот три вещи, которые можно сделать.

Перестаньте измерять свои достижения

Чрезмерно концентрируясь на результатах деятельности, мы усложняем себе жизнь. Предположим, вы просыпаетесь утром и мысленно говорите себе: «Сегодня я должен пробежать 10 км, потому что вообще не бегал уже несколько недель».

Главное — процесс

Это не способствует достижению цели. Во-первых, мысль о том, как тяжело будет пробежать такую дистанцию, может демотивировать. Она также может провоцировать прокрастинацию («Сейчас у меня совсем нет сил. Возможно, я сделаю это завтра»). Кроме того, если вы не достигнете намеченных показателей и, скажем, пробежите только 8 км и на этом остановитесь, вам будет стыдно за себя.

Как лучше поступить? Просто скажите: «Сегодня я собираюсь позаниматься спортом». Точка. Никаких количественных характеристик. Возможно, вы просто пройдете 3 километра пешком и этим ограничитесь. Ничего страшного. Вы сможете снова выйти на пробежку или прогулку на следующий день.

Секрет в том, чтобы делать то, что вы легко сможете выполнять регулярно. Просто брать и делать, изо дня в день.

Это очень банальный и очевидный совет, но люди неспроста так часто говорят о том, что важно делать хоть сколько-нибудь.

Наслаждайтесь процессом

Легко предаваться фантазиям о достижении цели. Когда мы пытаемся написать книгу или начать онлайн-бизнес, то представляем, что за несколько месяцев побьем рекорды продаж. Воображаем, как разбогатеем и будем преуспевать. При этом мы сосредоточены на результате. Но любое важное дело, за какое бы вы ни взялись, требует постоянной работы. Здесь главное — процесс.

Делайте понемногу. Хотите написать книгу? Возьмитесь за дело и напишите хотя бы одно предложение. Как правило, в итоге получается больше, чем одно. Продолжайте писать. Хотите создать бизнес? Привлеките хотя бы одного клиента. Наслаждайтесь процессом и не слишком зацикливайтесь на будущих результатах.

Делайте меньше

Вы можете достичь всего, чего пожелаете, если сосредоточитесь на чем-то одном. Это непростой урок, и мне хотелось бы, чтобы я усвоил его намного раньше. Когда-то я пытался делать слишком много дел одновременно.

Мы легко отвлекаемся и часто переключаемся на что-то новое прежде, чем достигнем уже поставленных целей.

Какое-то время назад я решил посвятить больше внимания развитию своего канала на YouTube. Я снял несколько новых видео, отредактировал и загрузил их.

Все прошло хорошо, и, кажется, людям понравилось. Но это не то, чем я хотел бы заниматься в долгосрочной перспективе. Мне подумалось, что это неплохой способ привлечь больше трафика, но это не достаточная причина, чтобы заниматься чем-то.

Всякий раз, когда я чувствую навязчивое желания взяться за слишком большое количество дел одновременно, я вспоминаю совет философа-стоика Эпиктета: «Главная задача в жизни проста: распознавать и распределять вещи так, чтобы всегда точно знать, что является внешним и мне неподвластно, а что представляет собой результат тех решений, которые зависят от меня».

Большую часть моей аудитории составляют читатели. Канал на YouTube — это хорошо, но не обязательно. В моем случае лучше сосредоточиться на написании статей и книг.

Непредвиденные обстоятельства, которые все портят

У всех нас бывают непродуктивные дни. Просто потому, что мы не роботы. Иногда мы пропускаем тренировку, потому что нужно сделать что-то более срочное. Или заболеваем и не можем работать в течение нескольких недель.

Не стоит винить себя за неплодотворный период. Это не конец света. Это плохо только в том случае, если вы игнорируете важные дела постоянно.

Чтобы этого не происходило, я полагаюсь на систему продуктивности. Когда есть система, не приходится рассчитывать исключительно на собственную силу воли. Я просто позволяю системе помочь мне вернуться на правильный путь и начать заново.

Когда дело касается привычек, подход «все или ничего» не эффективен. Слишком многие бросаются в крайности: им нужно, чтобы все было идеально, иначе игра не стоит свеч.

Что за подход? У вас впереди целая жизнь! Если сегодня вы потратили время впустую, наверстайте упущенное, сконцентрируйтесь на настоящем моменте и постарайтесь быть максимально продуктивными прямо сейчас.

Перевод NV

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