Довольно неприятные чувства. Как справиться с завистью и ревностью

Мария Винницкая: «Страх потери бывает настолько сильным, что человек подчиняет ревности всю свою жизнь» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Делайте что-то для себя и своей собственной жизни

«Зависть — это желание присвоить чужое, ревность — нежелание отдать свое». Эти две эмоции очень связаны между собой и в их основе лежит принцип дефицита, страх или алчность в той или иной степени. В обоих случаях, когда вы ревнуете или завидуете, вам кажется, что не хватает чего-то важного или что-то у вас отнимают. И в основе этого лежит страх, что вы никогда не будете иметь того, что вам нужно, в достаточном объеме.



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В этой колонке не будем погружаться в истоки и источники этих чувств. Они — в вашем детстве и процессе взросления. Давайте разберем, как проявить в себе эти довольно неприятные чувства и главное — что с ними делать.

Как в себе выявить зависть?

Эта эмоция может быть очевидна, а может быть скрыта для осознания или под запретом. Так что ощущаться она может: