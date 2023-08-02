Экзиcтенциальный вопрос. Как перестать терять время

Не ведите себя так, словно у вас полно времени, которое можно потратить впустую, — у вас его нет

Если бы сайт Amazon открывался на одну секунду дольше, компания, по некоторым оценкам, теряла бы свыше миллиарда долларов в год. Одна из главных жалоб, которые я слышу от пар, заключается в том, что они слишком загружены — так много дел, так мало времени, и в результате по вечерам они просто падают с ног. Мы стараемся как можно больше успеть за день, но при этом постоянно чувствуем, что отстаем; социальные сети снижают устойчивость нашего внимания и засоряют наши дни.



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Вы уже слышали все это раньше, но не вините социальные сети, слабую устойчивость внимания или суматошную жизнь в том, как вы себя чувствуете — говорит Оливер Беркман, автор книги Четыре тысячи недель. Тайм-менеджмент для смертных. В действительности за всем этим стоит нечто более экзистенциальное, то, что Беркман называет неприятием нашей «конечности» — наших ограничений. Вне зависимости от того, согласитесь ли вы с его аргументами, его идеи дают обильную пищу для размышлений. Вот мое мнение о том, что Беркман считает ограничениями.

Мы не можем контролировать будущее

Мы постоянно строим планы, составляем списки, заглядываем вперед или вырабатываем такой образ мышления, который Беркман называет «когда я, наконец, это сделаю» — когда выйду на пенсию, когда получу повышение, когда вступлю в брак — тогда я смогу расслабиться, остепениться, начать двигаться вперед и так далее. Мы смотрим в будущее и хотим определенности: