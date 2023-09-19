Пять простых шагов. Как перестать вредить себе
Марк Мэнсон: «Реалистичная оценка своих возможностей поможет вам их реализовать» (Фото:4pmphoto@gmail.com/Depositphotos)
Самый простой способ противостоять искушению — вообще не подвергать себя ему
Что общего у христианства, ислама, иудаизма, буддизма, конфуцианства, индуизма, синтоизма и практически любого другого «изма», существующего дольше, чем пара вечеринок с распитием Kool-Aid?
Нет, не то, что они все сдирают друг у друга легенды и строфы. И не то, что они потратили тысячи лет, убивая друг друга во имя какого-то эфемерного божества.
Сходство вот в чем: все они пропагандируют отложенное удовольствие как одну из высших человеческих добродетелей.
В какой-то момент каждая культура так или иначе приходит к пониманию того, что если по первому позыву съедать и выпивать все, что захочется, завоевывать все, что захочется, и заниматься сексом со всеми, с кем захочется, то это может повлечь за собой неприятные последствия.
Вот как вы тоже можете научиться откладывать удовольствие.
Пять простых шагов к тому, чтобы перестать вредить себе
1. С глаз долой, из сердца вон
На диете? Следите за тем, чтобы дома не было никакой нездоровой пищи. Оставьте телефон в другой комнате. Удалите бывших из списка контактов.
Самый простой способ противостоять искушению — вообще не подвергать себя ему.
2. Напоминайте себе о том, что вы теряете
Когда мы чего-то жаждем, то, как правило, думаем только о преимуществах получения желаемого.
Но если вы напомните себе, чем придется расплачиваться, то курение, сон до обеда и идея съесть весь праздничный торт целиком могут показаться уже гораздо менее привлекательными.
3. Ставьте реалистичные цели с четкими сроками
Приятно представлять себя миллиардером. Но как насчет того, чтобы для начала сосредоточиться на получении прибавки к зарплате?
Ставьте перед собой множество маленьких целей, которые будут вести к одной к большой. Реалистичная оценка своих возможностей поможет вам их реализовать.
4. Учитесь работать со своими эмоциями
Мгновенное удовольствие часто служит способом заглушить негативные эмоции. Найдите те эмоции, которые вы пытаетесь замаскировать, а затем научитесь принимать их.
5. Общайтесь с правильными людьми
Присоединитесь к группе желающих сбросить вес. Вступите в общество анонимных алкоголиков. Окружите себя людьми, которые откладывают удовольствие, и вскоре вы тоже станете это делать.
Вам не удастся за один день волшебным образом уладить все свои проблемы и начать принимать только правильные решения. И за два дня тоже не удастся. Но эти пять правил послужат отличной отправной точкой. Удачи.
Перевод NV
Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net
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