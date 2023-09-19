Пять простых шагов. Как перестать вредить себе

Марк Мэнсон: «Реалистичная оценка своих возможностей поможет вам их реализовать» (Фото:4pmphoto@gmail.com/Depositphotos)

Самый простой способ противостоять искушению — вообще не подвергать себя ему

Что общего у христианства, ислама, иудаизма, буддизма, конфуцианства, индуизма, синтоизма и практически любого другого «изма», существующего дольше, чем пара вечеринок с распитием Kool-Aid?



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Нет, не то, что они все сдирают друг у друга легенды и строфы. И не то, что они потратили тысячи лет, убивая друг друга во имя какого-то эфемерного божества.



Сходство вот в чем: все они пропагандируют отложенное удовольствие как одну из высших человеческих добродетелей.



В какой-то момент каждая культура так или иначе приходит к пониманию того, что если по первому позыву съедать и выпивать все, что захочется, завоевывать все, что захочется, и заниматься сексом со всеми, с кем захочется, то это может повлечь за собой неприятные последствия.

Вот как вы тоже можете научиться откладывать удовольствие.

Пять простых шагов к тому, чтобы перестать вредить себе

1. С глаз долой, из сердца вон

На диете? Следите за тем, чтобы дома не было никакой нездоровой пищи. Оставьте телефон в другой комнате. Удалите бывших из списка контактов.

Самый простой способ противостоять искушению — вообще не подвергать себя ему.

2. Напоминайте себе о том, что вы теряете

Когда мы чего-то жаждем, то, как правило, думаем только о преимуществах получения желаемого.

Но если вы напомните себе, чем придется расплачиваться, то курение, сон до обеда и идея съесть весь праздничный торт целиком могут показаться уже гораздо менее привлекательными.

3. Ставьте реалистичные цели с четкими сроками

Приятно представлять себя миллиардером. Но как насчет того, чтобы для начала сосредоточиться на получении прибавки к зарплате?

Ставьте перед собой множество маленьких целей, которые будут вести к одной к большой. Реалистичная оценка своих возможностей поможет вам их реализовать.

4. Учитесь работать со своими эмоциями

Мгновенное удовольствие часто служит способом заглушить негативные эмоции. Найдите те эмоции, которые вы пытаетесь замаскировать, а затем научитесь принимать их.

5. Общайтесь с правильными людьми

Присоединитесь к группе желающих сбросить вес. Вступите в общество анонимных алкоголиков. Окружите себя людьми, которые откладывают удовольствие, и вскоре вы тоже станете это делать.

Вам не удастся за один день волшебным образом уладить все свои проблемы и начать принимать только правильные решения. И за два дня тоже не удастся. Но эти пять правил послужат отличной отправной точкой. Удачи.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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