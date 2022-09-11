Три способа. Как улучшить концентрацию внимания

Колин Маккормик: «Важно следить за тем, сколько вы спите» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Чтобы меньше отвлекаться и не поддаваться импульсам, добавьте в свой распорядок дня медитацию, спорт и позаботьтесь о качестве сна

Ведете ли вы машину с вопящими на заднем сиденье детьми, или пытаетесь читать книгу в кафе, где кто-то громко разговаривает по телефону, — внимание необходимо для того, чтобы ориентироваться в мире и взаимодействовать с ним.



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Однако объем внимания ограничен, а это значит, что одновременно мы можем воспринимать лишь ограниченное количество объектов. Вот почему крайне важно уметь отфильтровывать отвлекающие факторы, которые могут помешать сконцентрироваться на стоящей перед вами задаче.

Новое исследование подчеркивает важность ежедневной медитации, физических упражнений и сна для улучшения исполнительных функций — компонента внимания, помогающего сосредоточиться на том, чем мы хотим заниматься, и отсеять нежелательные помехи.

Сейчас я занимаюсь исследовательской работой в канадском Университете Далхаузи, в лаборатории Кляйна, где изучается все, что связано с вниманием.

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