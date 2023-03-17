Пока не стало слишком поздно. Пять советов тем, кто закрутил роман на стороне

Закончить эти отношения может быть сложнее, чем начать

Несмотря на то, что 84% американцев считают измену аморальным поступком, уровень неверности в Соединенных Штатах понемногу растет. По данным, опубликованным в 2020 году, в США с изменами сталкивается примерно 20% супружеских пар, что же касается других стран, то там цифры шокируют. Дания, например, лидирует по количеству неверных супругов — 46%, за ней следуют Германия и Италия с 45%. В Бельгии, Норвегии и Франции этот показатель превышает 40% (по данным World Population Review 2023).

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Ситуация усложняется тем, что неверность соотносится с разводами. По данным за 2014 год, из тех пар, где супруги тайно изменяют друг другу, разводятся 80%, из тех, где неверность была обнаружена, — 43%. При этом среди супружеских пар, хранящих верность друг другу, разводятся всего 23%. В среднем внебрачные романы продолжаются около шести месяцев, но есть и такие, которые длятся всего несколько дней, а также такие, которые тянутся годами.

В своей клинической практике я не раз наблюдал, как супруги пытались, с переменным успехом, разорвать внебрачную связь до того, как о ней станет известно. В этом материале описано несколько способов выйти из любовного треугольника до того, как пострадают все его стороны.