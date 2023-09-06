Это вполне выполнимо. Как перестать быть жертвой

Важно отдавать себе отчет в том, что вы говорите самим себе

Вы надеялись на повышение, но компания столкнулась с финансовыми трудностями и позиции заморозили. Уже несколько дней вас мучают боли в пояснице, которые даже и не думают проходить. Вы и ваш партнер давно не занимались сексом, и, кажется, отдаляетесь друг от друга.



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Порой жизнь кажется бесконечной чередой проблем: отсутствие продвижения по службе, боли в спине, сложности в отношениях, а также спущенное колесо, болезнь ребенка и дождливая погода во время отпуска. Безусловно, одни проблемы серьезнее, чем другие. Бывают тяжелые и даже трагичные, которые становятся причиной травмы и скорби, однако многие повседневные неприятности носят более нейтральный характер — со стороны они могут казаться беспокойством, помехой, чем-то, что требует внимания, но не способно разрушить жизнь. Однако то, насколько большой или маленькой представляется проблема, как правило, зависит не от события, а от той истории, которую мы себе о нем рассказываем, от того, как мы его преподносим.

И если один человек может рассматривать болезнь ребенка или спущенное колесо как хороший предлог, чтобы пропустить долгий и скучный тренинг на работе, другой видит в этом