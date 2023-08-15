Три ответа на важный вопрос. Как перестать переживать из-за того, что о вас думают другие

Марк Мэнсон: «Мы все хотели бы быть невосприимчивыми к чужому мнению» (Фото:PeopleImages.com/Depositphotos)

Вы всегда будете жаждать признания, но выбор, на кого производить впечатление, — за вами

Мы все порой мечтаем о том, чтобы нам стало глубоко наплевать на мнение других.



Мы все хотели бы быть невосприимчивыми к чужому мнению, как Супермен, от которого отлетают пули. А на деле вместо пуль мы пытаемся отогнать переживания из-за того, что о нас думают другие.

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Мы воображаем идеальное душевное состояние, в котором наша неуверенность улетучивается и мы покоряем мир. Но потом мы возвращаемся в реальность и понимаем, что это не так просто.

Решение этой проблемы я разобью на три части: короткий ответ, длинный ответ и неожиданный ответ.