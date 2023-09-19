Добавьте немного легкости. Как справляться с неопределенностью

Лео Бабаута: «Мне кажется, подходящей метафорой здесь будет серфинг» (Фото:EpicStockMedia/Depositphotos)

Можно двигаться с потоком и при этом придерживаться желаемого направления

Когда все стремительно меняется и происходит ошеломляющее количество событий, может быть очень непросто сориентироваться.

В жизни любого, кто задумал что-то большое, будет происходить множество всего. Множество писем и сообщений, множество дел, множество встреч и звонков, множество перемен каждый день. Огромное количество неопределенности.

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Как же со всей этой неопределенностью справиться?