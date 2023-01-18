Отвлекаетесь? Один способ правильно управлять своим временем
Лео Бабаута: «Старайтесь, чтобы график не был слишком плотным» (Фото:lineu.uladzislau.gmail.com/Depositphotos)
У вас могут быть прекрасные замыслы, но есть несколько вещей, которые обычно мешают их осуществить
Я видел много людей, которые задавались целью изменить то, как они распоряжаются своим временем, например:
— проводить больше времени с семьей;
— улучшить соотношение между работой и личной жизнью;
— проводить больше времени на свежем воздухе;
— проводить больше времени с друзьями;
— больше читать;
— и так далее.
Это прекрасные цели! Все они подразумевают что-то, что в теории довольно легко: просто тратить свое время иначе.
Но, как правило, все не так просто, правда? Что-то заставляет нас распоряжаться временем не так, как нам хотелось бы, и нам не удается это изменить.
Сегодня мы выясним, что отдаляет нас от подобного рода целей и как переключиться на более целенаправленное времяпрепровождение.
Что отвлекает нас от того, чему мы хотели бы уделить время
Предположим, у вас есть цель «проводить больше времени с родными (или друзьями)» — начнем с того, почему вы в принципе ее перед собой поставили? Без какого-либо осуждения спросите себя: «Почему я не делаю этого уже сейчас?»
Или можно сформулировать по-другому: что, вероятнее всего, не дает вам реализовать это стремление?
У нас могут быть самые прекрасные замыслы, но есть несколько вещей, которые обычно мешают нам их осуществить: