Отвлекаетесь? Один способ правильно управлять своим временем

Лео Бабаута: «Старайтесь, чтобы график не был слишком плотным» (Фото:lineu.uladzislau.gmail.com/Depositphotos)

У вас могут быть прекрасные замыслы, но есть несколько вещей, которые обычно мешают их осуществить

Я видел много людей, которые задавались целью изменить то, как они распоряжаются своим временем, например:



— проводить больше времени с семьей;

— улучшить соотношение между работой и личной жизнью;

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— проводить больше времени на свежем воздухе;

— проводить больше времени с друзьями;

— больше читать;

— и так далее.

Это прекрасные цели! Все они подразумевают что-то, что в теории довольно легко: просто тратить свое время иначе.

Но, как правило, все не так просто, правда? Что-то заставляет нас распоряжаться временем не так, как нам хотелось бы, и нам не удается это изменить.

Сегодня мы выясним, что отдаляет нас от подобного рода целей и как переключиться на более целенаправленное времяпрепровождение.

Что отвлекает нас от того, чему мы хотели бы уделить время

Предположим, у вас есть цель «проводить больше времени с родными (или друзьями)» — начнем с того, почему вы в принципе ее перед собой поставили? Без какого-либо осуждения спросите себя: «Почему я не делаю этого уже сейчас?»

Или можно сформулировать по-другому: что, вероятнее всего, не дает вам реализовать это стремление?

У нас могут быть самые прекрасные замыслы, но есть несколько вещей, которые обычно мешают нам их осуществить: