Девять уровней обучения. Как эффективно делиться своими знаниями с командой

Наталья Кадя: «Знать и обучать — не одно и то же» (Фото:pressmaster/Depositphotos)

Прежде всего участники процесса должны понять, для чего им что-либо менять

Знать и учить — не одно и то же. Популярный миф о развитии команд в организациях состоит в том, что если лидер что-нибудь знает, он автоматически может научить этому других. К сожалению, это не совсем так работает.



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Обучение других — это не только и не столько о том, что вы знаете, сколько о том, как вы умеете учить тому, что знаете, других.

Сегодня в организациях обучение во многом происходит при участии лидеров. Команды наблюдают за поведением руководителей и перенимают сознательно или автоматически их знания и умения.

Сегодняшняя шпаргалка поможет сделать обучение команд более эффективным.

Девять уровней обучения. Модель Р оборота Ганье

1. Привлечение внимания

2. Озвучивание

3. Актуализация ранее известного

4. Презентация новой информации

5. Помощь с пониманием

6. Синхронизация

7. Предоставление обратной связи

8. Оценка новых знаний

9. Применение на практике целей обучения

Уровень 1 . Привлечь внимание

Что? Вы не можете научить человека тому, чего не существует в поле его внимания.

Как? Обратите внимание команды на конкретный аспект (поведение, инструмент, навык, компетенция) — чему вы хотите научить через обсуждение, обратную связь, признание, performance review, one-to-one встречу.

Уровень 2. Озвучить цель обучения

Зачем это нужно? Вам нужно проинформировать участников о том, какого результата они должны достичь, что именно нужно изучить и как именно использовать новую информацию и знания.

Легче всего мы воспринимаем новое в виде историй

Прежде всего, участники должны понять: для чего им что-то менять?

Во-вторых, они должны ясно осознать, когда именно они поймут, что уже научились.

Команда должна понимать, на какой результат вы от них рассчитываете в результате обучения.



Уровень 3. Актуализируйте то, что уже известно

Что мы знаем? Попросите участников подумать о предыдущем опыте, связанном с предметом обучения.

Мы лучше осознаем что-нибудь новое, когда объединяем это с уже имеющимся опытом. Тогда новые знания будто выстраивают новое осознание на фундаменте уже существующих знаний.

Создавайте связь между тем, что уже знаете, и новым. В идеале новые знания должны дополнять, а не опровергать уже имеющиеся.

Уровень 4. Представьте участникам новую информацию

Что мы узнаем сейчас? Подберите подходящий к ситуации и участникам формат подачи информации. Обратите внимание, что легче всего воспринимаем новое в виде историй, когда информация подается сразу с примерами ее использования (как то, что вы сейчас узнали, работает в конкретных ситуациях).

Уровень 5. Помогите понять

Как мы можем работать с новой информацией? Суть этапа состоит в том, чтобы вовлечь участников в процесс обучения. Здесь очень кстати будут задачи, для выполнения которых участникам нужно применить изученный материал.

Уровень . Синхронизация

Что мы узнали? На этом этапе ваша задача убедиться, что именно участники берут себе как новые знания и насколько то, как они видят их использование, совпадает с вашей целью обучения. Это именно то, что вы имели в виду, когда планировали обучить этому команду?

Уровень 7. Предоставьте обратную связь

Все ли правильно поняли? Когда команда продемонстрировала новые знания, дайте участникам обратную связь, чтобы зафиксировать их успехи, а также то, что пока не получается идеально.

Задача этого этапа — зафиксировать правильное (эффективное) поведение и то, что потребует доработок.

Уровень 8. Оценка новых знаний и их понимание.

Как хорошо мы это запомнили? Следует оценить результаты обучения тестированием или другими возможными способами, например, опросами или чек-листами.

На этом этапе вы должны оценить уровень усвоения новой информации. Оптимально, если этот этап вы реализуете сначала спустя несколько дней, а затем спустя несколько недель после проведённого обучения.

Уровень 9. Применение на практике

Насколько хорошо мы это делаем? Этот этап о том, что знание живут в мышцах. Цель этого этапа — перенос навыков на ежедневную активность.

Здесь вашу задачу сначала отследить, а затем обсудить с коллегами, где вы видите использование ими новых знаний и навыков в их ежедневной работе.

Текст публикуется с разрешения автора

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