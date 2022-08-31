Чтобы было на что опереться. Как определить собственные ценности

Мария Винницкая: «Ценности нужны нам для того, чтобы принимать решения — потому что они и есть наш личный навигатор» (Фото:nenetus/Depositphotos)

Когда разрушены привычные опоры повседневности, время заглянуть внутрь себя

З війною світ похитнувся. У багатьох зруйновані не тільки домівки — суттєвий розкол стався й у внутрішньому світі. Якщо раніше життя було зрозумілим, звичним та хоч якось прогнозованим, то зараз все перевернулось:



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— робота втрачена або дуже скорочена;

— сім'я переживає не найкращі часи, часто — в розлуці, в найгіршому випадку — на грані розвалу;

— друзів порозкидало по всьому світу, стало менше контактів;

— житла немає, хобі та задоволення на паузі…

І це ще не беручи до уваги тих, хто переживає тяжкі втрати, кого війна зачепила дуже боляче і сильно.

Розгублення, розпач, сум, гнів, нерозуміння затоплюють багатьох. Багато хто відчуває себе безпорадним та не здатним більше дивитись у майбутнє. Одна людина мені якось сказала: «Я почуваюся так, наче війна пройшлась по моїй душі — в ній все зруйновано та обпалено. Мені нема за що зачепитись чи на що спертись».

Але є те, що досі залежить переважно від вас — це ваш внутрішній стан. Особливо коли зруйновані звичні опори повсякдення, саме час подивитись всередину себе та віднайти ті цінності, спираючись на які ви жили донині. Можливо, ви навіть не дозволяли деяким з них проявитись — то зараз саме час для цього.

Як ці цінності в собі віднайти?

Психологи виділяють декілька шляхів:

1. Через питання напрямку: «Що для мене важливо в житті? Заради чого я роблю те що роблю? Чому я роблю сама це?» Якщо знайти відповіді складно, можно собі поставити ще такі запитання:

— Від чого я отримую найбільше задоволення (трохи більше, ніж задоволення базових фізичних потреб)?

— Якими правилами я керуюсь у житті? Чому саме ними? І чи вони насправді мої?

— Чого я ніколи не зроблю і мені це неприємно бачити в інших?

— Що для мене важливо в тих людях, що поруч?

— Що і хто мене надихає? Чому і чим саме?

2. Через дефіцити. Подумайте, чого вам найбільше не вистачає в житті? Без чого ваше життя стає нестерпним? Заради чого ви готові вставати і робити щось?

Наприклад:

— Ви багато робите для того, щоб створити або укріпити сім'ю, і коли щось стається — все інше для вас втрачає важливість;

— Вам важко працювати на монотонній передбачуваній роботі (навіть якщо за неї добре платять), де немає місця викликам та драйву, або створенню нового та творчості;

Коли ви робите щось із того, що важливо для вас, ви отримуєте особливе глибоке задоволення

— Вам нестерпно довго спілкуватись на «пусті» чи побутові теми або витрачати час на щось «некорисне», ви прагнете чогось глибшого і цікавішого.

Ви можете обрати з переліку нижче те, що вам найбільше відгукнеться і додати своє. Людські цінності:

Закон та справедливість — для таких людей важливий порядок та визначені взаємодії між людьми.

Розвиток та пізнання — ці люди багато вчаться, читають, саморозвиток та пізнання нового для них не порожній звук.

Творчість та винахідливість — бажання створювати щось нове та унікальне, від художніх картин до нових додатків до смартфонів.

Єдність та любов, сім'я — важлива взаємодія між людьми, налагодження контактів та зв’язків, створення громади. Дуже велику вагу мають сімейні цінності та взагалі наявність партнера, батьківство.

Боротьба та сила — важливий вплив на інших, влада, таких людей заводить конкуренція та змагання, бажання стати першим, лідерство.

Мир та життя — від намагання осягнути суть життя до більш приземленого — турботи про навколишнє середовище та бажання продовжити життя на нашій планеті.

Порядок і структура — наявність ієрархії, правил, раціональний підхід до вирішення проблем, побудова структури та інструкції, системний підхід до вирішення завдань.

Краса та гармонія — важлива візуальна складова життя. Це естетика у всьому, почуття прекрасного та смаку. Такі люди намагаються створювати красу навколо себе і шукають її у будь-якому прояві.

Це лише основні цінності для орієнтирів. Але слід також зауважити, що вони можуть проявлятись не лише у плюсі, даючи опору для рішень та побудови життя згідно зі своїми переконаннями, але й у негативі. Так людина, для якої цінність — краса, може «загратись» в цю гру, постійно удосконалюючи себе, або поверхнево сприймати світ і бути жорстко критичною до всього, що позбавлене естетики. Або людина, для якої важливі порядок та структура, може перетворитись в дотошну та прискіпливу до дрібниць, а той, хто цінує боротьбу, може поширити це на свою сім'ю, воюючи та конкуруючи з рідними або дітьми. Це прояви так званих «спотворених» цінностей або перекосів. Водночас навіть вони нам можуть дати «ключ» до визначення своїх ключових координат.

В цілому, у людини зазвичай основних цінностей п’ять-сім, і вони розташовані в певному ієрархічному порядку. Чудово, якщо ви визначите свої та проранжуєте від більш значимих до менш.

Тож навіщо нам знати свої цінності? Це нам потрібно для того, щоби:

приймати рішення — бо вони і є наш особистий навігатор;

планувати своє життя та майбутнє — бо цінності задають вектор діям;

обирати партнерів для особистого життя і співпраці, бо якщо прірва у цінностях — «діла не буде» і кохання мине швидко;

спиратись на те, що ніхто у вас не може забрати, бо це і є ваша суть;

добре використовувати свій власний час, не марнувати на пусте і другорядне, або те, чого хочуть інші, а не ви;

відчувати свою ідентичність, силу та цілісність — навіть у часи шаленої невизначеності, в нових обставинах та умовах.

Тобто, повертаючись у сьогодення, ви можете спиратися саме на цінності, щоби віднайти в собі ресурс та опору для рішень на майбутнє. Або привнести у своє життя те, що зробить його більш легким, наповненим та радісним — навіть за поточних обставин.

Можливо, вам досить буде зробити щось просте — щось із того, що важливо саме вам, і у вашому житті вже з’являться нові сенси та барви. Наприклад, купити книгу чи букет, поговорити з другом або навести лад у квартирі, побудувати режим та скласти список справ, завести домашнього улюбленця або намалювати картину. Коли ви робите щось із того, що важливо для вас, ви отримуєте особливе глибоке задоволення, яке ні з чим не сплутаєш. І саме з таких моментів і будується просте людське щастя. Кожен день.

Якщо ваше життя зіткане із ваших цінностей, воно апріорі сприймається як хороше. Незважаючи на всі труднощі.

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