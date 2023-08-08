Важно осознавать, как работает наше восприятие реальности

Военное время кардинально изменило повседневную психологию нашей обычной жизни. Одновременно с ростом уровня эмпатичности, выносливости и борьбы за общее будущее значительно повысился градус вражды внутри общества, семьи и даже отдельно взятой личности.



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Это такая «психология войны», понимая которую, мы можем помочь себе в критических состояниях и лучше понять иногда непонятное и крайне раздражающее поведение других людей.

Дело в том, что сегодня обострилась «дихотомия добра и зла», другими словами, война поделила наш мир на два полюса — черное и белое. В трудные времена мы можем склоняться к крайностям, мыслить категориями, например, «свой или чужой», «друг или враг», жизнь или смерть.

Война разделила наш мир на два полюса

Даже в общении с родным человеком вы можете качаться на эмоциональных качелях, где расстояние между «люблю» и «ненавижу» занимает считанные секунды. Вы замечаете, что взрываетесь на ровном месте, вам трудно контролировать себя, вы можете придираться к таким мелочам, на которые бы обычно даже не обратили внимание.

То же самое касается и отношения к самим себе: мы требуем от себя максимума, потому что на кону стоит элементарное выживание — собственное и дорогих и близких нам людей. Степень стресса не оставляет нам места для снисхождения и заботы о себе, потому что на войне нельзя расслабляться, нужно постоянно быть начеку, быть собранными, потому что несобранность и рассредоточенность могут стоить нам жизни.

Нам важно знать все это о себе и осознавать, как работает наше восприятие реальности. Люди в сложные времена становятся более резкими, более категоричными, более чувствительными и уязвимыми — так мы устроены, это дает нам возможность выжить. Потому что когда существует опасность, все наши чувства работают на повышенных оборотах, для того, чтобы избежать этой угрозы любой ценой. И мы действительно платим эту цену — все второстепенное отходит на задний план перед необходимостью выжить. Не только физически, но и эмоционально и душевно.

Из-за неспособности буквально дотянуться до реально существующего агрессора, врага и нападающего, напрямую защитить себя от виновника этой угрозы, мы начинаем отыскивать «врагов» вокруг себя, «воевать» и с другими, и с самим собой.

Часто в таком состоянии люди определяют любую «инаковость», другое мнение или поведение, не соответствующее нашим ожиданиям, как враждебное или агрессивное. На этой почве возникает достаточно много конфликтов. Ко всему этому добавляется еще масса травмированных людей, которые находятся в состоянии стресса или переживания потери и горя. И тогда достаточно просто поднести спичку в виде любой болезненной и заряженной темы, сказать неправильное слово, неосторожно высказаться о событиях, чтобы боль «загорелась» и мы начали пылать эмоциями. Это является прямым следствием болезненного контекста, в котором находится каждый из нас. Наши защиты в виде диссоциаций, отрицаний или магической веры, что все в конце концов будет хорошо, немного поддерживают нас на плаву, но иногда они не срабатывают и мы уничтожаем все вокруг, одновременно затрагивая других — хотя и пытаемся быть поддерживающими, толерантными, осторожными к чужому состоянию и боли.

Главное помнить, на кого на самом деле направлен этот сокрушительный рефлекс, кто является его адресатом и против кого мы все с вами боремся. Нас объединяет общий враг и общая беда.

И еще несколько важных моментов, о которых стоит помнить сейчас, общаясь с людьми, чтобы не задеть больное место:

1. Выслушивайте. Начните разговор с вопросов и тем, которые не являются чувствительными. Активно слушайте и проявляйте интерес к тому, что говорит ваш собеседник. Это поможет вам понять его потребности и взгляды.

2. Продемонстрируйте эмпатию. Выразите свое сочувствие и понимание чувств другого. Используйте фразы: «Я понимаю, как это было нелегко», «Мне жаль, что ты переживаешь это» и т. д.

3. Сейчас почти невозможно избежать спорных тем и категоричности. Иногда мы можем доносить свое мнение как единственно правильное с желанием убедить в своей правоте — потому что, напомню, эта категоричность является нашей естественной реакцией на неестественные обстоятельства, которая служит выживанию. Не удивляйтесь, что конфликты и споры случаются значительно чаще, чем плодотворное сотрудничество, взаимопонимание и консенсусы. «Горячие» темы, которые обычно нагнетают в информационном обществе, — из сферы политики, религии и т. д. , — сейчас также являются тем местом, где можно выпустить пар и немного снять напряжение, даже таким образом.

4. Задавайте открытые вопросы. Спрашивайте о мнении человека по тому или иному вопросу, о переживаниях, давайте возможность рассказать о себе. Это будет способствовать углублению разговора и выявлению общих интересов.

5. Будьте осторожны со своими словами. Избегая категоричных, грубых или оскорбительных высказываний, вы избежите возможности задеть уязвимые места других.

6. Попросите прощения, если что-то не так. Если заметите, что случайно задели больное место, не стесняйтесь извиниться и постараться исправить ситуацию. Например, «Извини, что была так категорична, ты имеешь право на свое мнение и я его уважаю», «Извини, я не хотел тебя обидеть или испортить настроение. Чем я могу исправить это?» и т. п.

7. Поддерживайте позитивную атмосферу. Обсуждайте положительные аспекты, события и опыты. Ваша энергия может повлиять на настроение других.

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8. Соблюдайте личные границы. Избегайте слишком интимных вопросов и обсуждения личной жизни, если вы не уверены, что это будет комфортно для собеседника. Не предлагайте свою помощь, советы или свое мнение, если вас об этом не просили.

9. Определяйте готовность говорить. Если вы заметили, что ваш собеседник не желает обсуждать определенную тему — уважайте это. Человек раскрывается тогда, когда создана атмосфера безопасности — без оценок, обесценивания чувств или навязчивых советов.

Важно помнить, что сейчас любая тема, ситуация, или просто слово может быть взрывоопасным, и от нас зависит, будем ли мы нагнетать эту атмосферу или разжижать ее — добрым словом, сочувствием, пониманием. Общее правило таково: чем человек полон, то он и проецирует на вас. Не принимайте оскорбительные слова близко к сердцу, потому что то, что обращено к вам, может касаться собственной боли, переживания и горя, а вы просто попали под горячую руку.

К сожалению, каждого из нас сейчас может касаться такое психологическое явление, как регресс — это такой откат к самым примитивным способам и формам существования для сохранения сил и энергии. Помните, как дети в периоды сильных изменений и адаптации к чему-то новому могут начать сосать палец и вести себя так, будто они значительно моложе своего возраста. Так природа заботится о нас и сохраняет благодаря таким компенсационным формам существования. Мы вернемся в нормальное состояние, когда обстоятельства изменятся к лучшему.

А сейчас простая возможность выговориться кому-то помогает человеку прожить свои страхи и переживания. Поэтому не избегайте общения, не игнорируйте людей и относитесь к каждому с уважением и сочувствием. Это точно может предупредить ссоры и может положить начало налаживанию или созданию дружеских, семейных, коллегиальных и любых отношений.

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