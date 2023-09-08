Когда все кажется невыносимо тяжелым. Как избавиться от этого ощущения

Лео Бабаута: «Мы часто даже не осознаем, что что-то вызывает у нас ощущение тяжести» (Фото:SergPoznanskiy/Depositphotos)

У вас есть выбор, что чувствовать в тот или иной момент

Многим людям кажется невыносимо тяжелым то, с чем им доводится иметь дело — будь то работа, финансы, отношения, здоровье и так далее.



Мы часто даже не осознаем, что что-то вызывает у нас ощущение тяжести, но некоторые люди могут почувствовать его, если сказать им об этом. Все кажется очень сложным, непосильным, обескураживающим, приводящим в уныние и бессмысленным.

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Если вы чувствуете тяжесть из-за чего-то, это нормально. Вы человек, и можете испытывать тяжелые эмоции. Дать себе полное разрешение чувствовать все, что чувствуется, — это прекрасный способ существования.

Но, несмотря на это, что, если вам хотелось бы проживать свою жизнь иначе?