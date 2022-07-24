Ветерок, создаваемый вентилятором, может приятно холодить кожу, но при этом ускорять обезвоживание

Мы в Великобритании проводим большую часть года, жалуясь на то, что у нас слишком холодно и сыро, однако так же горячо возмущаемся и когда наступает жара.



Но несмотря на то, какое удовлетворение приносит сетование на погоду, лучше все-таки принять меры и охладиться.

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В Великобритании нужно проявлять особую осторожность после того, как температура поднимается выше 24℃, так как именно с этого момента начинают возрастать заболеваемость и смертность, связанные с жарой.

Перегрев может ухудшить ваше самочувствие и даже убить. Некоторые люди особенно уязвимы к жаре. Людям старше 65-ти и младше пяти лет, беременным женщинам, тем, кто страдает от определенных проблем со здоровьем (таких как сердечные заболевания и психические расстройства), а также тем, кто работает на улице, в жаркую погоду необходима дополнительная защита. Можно повысить свою устойчивость к жаре — для этого надо акклиматизироваться постепенно.

Не горячитесь

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