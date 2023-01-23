Следите за весом? Простой метод, который может вам помочь

Возможно, все, что вам нужно — внести небольшие изменения в привычный распорядок дня

Сбросить вес — одно из самых популярных новогодних обещаний, но большинству из нас сложно его выполнить. Уже ко второй или третьей неделе января многим становится все труднее придерживаться тех изменений в образе жизни, которые необходимы, чтобы похудеть, или, по крайней мере, не поправиться.



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Но есть одна стратегия, которая, возможно, окажется более эффективной для управления весом, — это «метод небольших изменений». Он начинается с понимания, что для того, чтобы выдержать дольше, лучше всего начать с малого.

Больших изменений трудно придерживаться

Многие из тех, кто следит за своим весом, как правило, начинают с того, что радикально меняют свой рацион или уровень физической активности. Однако больших изменений может быть трудно придерживаться на протяжении долгого времени, потому что для этого требуется высокий уровень мотивации. С учетом того, что мотивация в силу своей природы сначала растет, а затем падает, неудивительно, что масштабные изменения образа жизни может быть так сложно поддерживать.

И как раз в этом случае может пригодиться метод небольших изменений.