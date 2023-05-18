Почему важно «найти свое предназначение» и четыре способа это сделать

Ощущение осмысленности существования оказывает множество благотворных эффектов

Совет «найти свое жизненное предназначение», который часто дают тем, кому не хватает целеустремленности, может показаться избитым. Но ощущение осмысленности существования связано с целым рядом преимуществ для физического и психического здоровья. Так что же такое предназначение, почему оно так важно и как его найти?



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Предназначение взаимосвязано с «целями» и «смыслом», но не совпадает ни с тем, ни с другим. Цели — это конкретные практические задачи, которые мы ставим перед собой, например, получить высшее образование, найти работу или похудеть. Если целей можно достичь, то смысл — это нечто более широкое и субъективное. Его можно находить в прослушивании определенной музыки, или в созерцании заката, или в волонтерской деятельности. Смысл возникает, когда мы наделяем те или иные вещи особой значимостью.

С другой стороны, предназначение менее осязаемо. Можно сказать, что это некий руководящий принцип, который формирует наше ощущение смысла и цели. Вот определение предназначения: