Полезный опыт. Три урока, которые стоит извлечь из прошлых отношений

Они помогут вам отыскать то, чего вы действительно хотите

Многие американцы начинают ходить на свидания в подростковом возрасте, но серьезные обязательства, такие как брак или решение жить вместе, берут на себя лишь ближе к 30 годам или в 30 с небольшим. Таким образом, 10, 15 или даже 20 лет уходит на то чтобы встречаться… и расставаться. Любые романтические или сексуальные отношения, короткие или продолжительные, глубокие или случайные, взаимные или безответные, имеют значение для нашей личной жизни. Чем больше мы сможем понять благодаря прошлым партнерам, тем лучше будем подготовлены к тому, чтобы создать такие отношения, о которых мечтаем (этот процесс называется романтическое развитие).



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В И сследовании истори й отношений 35 опрошенных (в возрасте от 24 до 40 лет) подробно рассказали о своих 256 романах, из которых 242 (95%) завершились. Но, как выяснили доктор Кэролайн Саннер и я, участники извлекли из них ценные уроки: о том, как вести себя в отношениях, о своих предпочтениях относительно партнеров и отношений и о том, как выстраивать и защищать личные границы.

Как вести себя в отношениях?