Одно главное правило. Как найти новых знакомых после переезда

Составьте перечень того, что вы можете предложить другим людям

У меня есть заметки по запросам последнего года, и я решила их понемногу публиковать. Сегодня напишу для людей, которые вынужденно переехали, сменили место жительства и чувствуют себя брошенными одиночками, для тех, кому кажется, что вся жизнь позади, что они остались без социального капитала. Поделюсь мыслями о создании новых связей и о том, как построить нетворкинг.



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Есть ли какие-то правила чтобы начать знакомства? Налаживать деловые и личные связи, находить полезные знакомства — не очень сложное искусство, главное правило — надо быть кому-то полезным. Многие не понимают, как принести пользу тем, кто здесь на новом месте живет уже давно. Но во всех общинах есть люди, которые нуждаются в помощи, соответствующей вашему опыту.

Там, где кому-то помогают, всегда требуются руки

Интровертам-переселенцам важно вспомнить о своих социальных сетях, дабы не уставать. Почитайте о коротких беседах и два раза в день ищите, с кем поговорить вкратце, даже в лифте. Двух-трех предложений для начала достаточно.

Если же вы хотите более глубокого общения, посещайте различные местные собрания (хоть в церковь, хоть в благотворительную организацию). Проанализируйте все имеющиеся ресурсы нового города. Там, где кому-то помогают, всегда понадобятся руки.

Еще вы можете представлять интересы людей среди своего круга и тех, кто похож на вас, или у них такие же проблемы. Поискать их можно в социальных сетях, или опять-таки в благотворительных организациях.

Чтобы с вами хотели общаться, вам необходимо уважительно и внимательно относиться к мнениям других людей. Постоянно надо говорить им, как вам интересно и полезно было услышать их мнение (это обязательное умение на новом месте). Спрашивайте каждый день у незнакомых людей в магазине или на улице что-то одно о местных традициях. Незнакомые будут отвечать не все, и это нормально.

Трудно ли все это делать человеку почтенного возраста?

Человеку в возрасте всегда сложнее налаживать новые связи. Именно поэтому многие люди отказываются уезжать из своих городов, даже если их обстреливают или они оккупированы. Но у людей почтенного возраста есть преимущество перед другими. Они накопили такой жизненный опыт, что могут быть более полезными для новых знакомых. Необходимо сделать перечень своих навыков, своих достижений, того, что вы можете предложить другим людям. И не надо бояться предлагать свою помощь.

Кстати, есть исследования, что незнакомым людям старшего возраста доверяют больше, чем молодым незнакомцам. Четверть из новых знакомых обязательно захотят с вами пообщаться и будут иногда нуждаться в вашей помощи или в ваших рассказах.

Текст публикуется с разрешения автора

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