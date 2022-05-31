Протрите свои «линзы». Как научиться заново видеть хорошее

То, как мы чувствуем себя, влияет на то, что мы делаем. Когда мы испытываем сильные эмоции, начинаем видеть жизнь как будто через линзы — когнитивные фильтры

Наши психологические состояния в полной мере определяются работой мозга. Мозг, в отличие от мыслей, которые он генерирует ежесекундно, абсолютно материальный и физический. Это мозг влияет на наши мысли, поведение, жизнь. Когда мы испытываем сильные эмоции, мы начинаем видеть жизнь как будто через линзы — когнитивные фильтры.

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Когнитивные фильтры сами по себе — отнюдь не темная сторона нашего мышления. Это просто система безопасности, сформированная эволюцией, чтобы обезопасить нас от угроз окружающего мира. К сожалению, эта система несовершенна и не включает опцию лёгкой и счастливой жизни.

К сожалению, мы, украинцы, проживаем самые темные времена в нашей истории. Увидеть и почувствовать сейчас хоть что-то хорошее и светлое — сверхсложно и критически важно.

Именно поэтому ниже небольшая шпаргалка для того, чтобы сквозь ужасы и невыразимую скорбь, которую несет война, мы учились заново видеть свет. Ибо именно свет победит тьму, а жизнь победит смерть.

Памятка для бойцов офисного фронта: реадаптация — когнитивные фильтры, мешающие соблюдать work&life balance.

Когнитивные фильтры — это своеобразные линзы мышления, фильтрующие информацию, которую мы получаем извне. Как это работает: ежесекундно мозг воспринимает терабайты информации — зрительной, слуховой, тактильной, но внимание, как прожектор, подсвечивает лучом только ту информацию, которая нужна нам сейчас. Этот луч может преломляться, проходя через когнитивные линзы, и тогда мы воспринимаем информацию только под определенным углом, игнорируя другие точки зрения.

Когнитивные фильтры сами по себе — отнюдь не темная сторона нашего мышления

Например: вернувшись в рабочий режим, вы можете обращать внимание только на тех членов команды, которые жалуются, расстроены, чувствуют бессилие и уныние. Это будет создавать одностороннее представление, усиливающее вашу гипотезу о том, что хорошей счастливой жизни больше не будет.

При этом объективный факт, что из 20 членов команды только 5 или 6 находятся в удрученном состоянии, игнорируется. Это пример когнитивного фильтра, при котором большая часть информации игнорируется для подтверждения доминирующей гипотезы: «счастливой жизни больше не будет».

«Собирательные» когнитивные линзы сосредотачивают наше внимание на каком-то одном аспекте реальности:

— черно-белое мышление: либо хорошо, как раньше, либо никак;

— обесценивание положительного: если что-то получается сейчас, не значит, что все хорошо;

— преуменьшение: нам удается делать только 60% того, что мы делали до войны. Это не имеет смысла.

— нереалистичные стандарты: если мы уже вернулись к нормальному рабочему режиму, должны быть суперпродуктивными;

— селективная катастрофизация: я часто совершаю ошибки, когда говорю по-украински, никогда не смогу свободно разговаривать.

«Рассеивающие» когнитивные линзы приводят к слишком обобщенным или искаженным выводам:

— суперобобщение: я никогда не смогу чувствовать себя как раньше;

— чтение мнений: мой руководитель говорит, что мы все делаем правильно, только для того, чтобы поддержать нас. На самом деле, он знает, насколько все плохо.

— преувеличение: мое печальное настроение испортило всю работу команды;

— навешивание ярлыков и стереотипов: я совершила ошибку в отчете, я недотепа;

— генерализованная катастрофизация: я забываю слова по-украински, я часто скучаю, я чувствую нехватку сил, война разрушила всю мою жизнь.

Как протереть «когнитивные линзы»?

Фильтры ярче всего ощущаются под влиянием сильных эмоций. Попробуйте несколько дней вести дневник, в котором будете фиксировать наиболее эмоциональные ситуации: что происходило, какие мысли были в той ситуации, к какому поведению это привело.

Из приведенных примеров выделите фильтры, которые случаются в вашей жизни. Теперь вы начнете их замечать, а значит, будете мыслить более сознательно.

Текст опубликован с разрешения автора

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