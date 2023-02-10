Чтобы управлять своей жизнью. Пошаговый метод борьбы с беспомощностью
Наталья Кадя: «Запомните это чувство внутренней свободы» (Фото:NatashaFedorova/Depositphotos)
Изменив свое отношение к ситуации, мы можем изменить те чувства, которые она у нас вызывает
Завершаю серию шпаргалок о «Синдроме выученной беспомощности». На финал подготовила метод борьбы с беспомощностью от самого маэстро Селигмана.
Мы на день ближе к Победе.
Метод ABCDE
Метод ABCDE разработал профессор Мартин Селигман, автор термина «выученная беспомощность». Суть метода заключается в рефрейминге — осознании человеком его пессимистических мыслей и их дальнейшей нейтрализации через изменение своего отношения к ним — на такое, как к чему-то чужеродному, от чего следует избавиться.
Часто мы не осознаем, что то, как мы оцениваем ситуацию, совсем не обязательно совпадает с тем, какова ситуация на самом деле. Поэтому, изменив свое отношение к ситуации, мы можем изменить и те чувства, которые она у нас вызывает.
Метод:
Adversity — неблагоприятный фактор
Belief — убеждение
Consequence — последствия
Disputation - диспут, другой взгляд
Energizing — активизация
A — Adversity, неблагоприятный фактор
Как правило, причиной возникновения у нас негативных эмоций является некая конкретная ситуация. Нас могли огорчить чьи-то слова, действия или бездействие.
Задание:
Среагируйте так, как бы не сделали раньше
Вспомните неприятную ситуацию, вызывающую пессимистические мысли и чувство беспомощности. Важно для начала выбирать ситуации, которые по шкале от 1 до 10 вы оцениваете не выше, чем на 5 — так опыт обучения рефреймингу будет более безопасным.
Проанализируйте ситуацию с позиции стороннего наблюдателя.
Уберите из нее все то, что является вашим эмоциональным окрасом, а не действительной характеристикой ситуации.
Рассматривайте ситуацию только с позиции фактов, а не исходя из своих предположений.
B — Belief, убеждение
Неверная, пристрастная оценка ситуации ведет к возникновению негативной эмоциональной реакции.
Задание: осознайте, какие ваши мысли и настройки стали причиной возникновения негативных чувств? Почему ваша первая реакция была именно такой, а не более спокойной и взвешенной?
C — Consequense, последствия
Сформировавшиеся негативные эмоции ведут к деструктивным мыслям и формированию соответствующего типа поведения.
Задача: наша мгновенная негативная реакция является следствием автоматической ошибочной трактовки ситуации, а следовательно, ее можно изменить. Ответьте на вопрос: Как вы вели себя? Что ощущали в процессе?
D — Disputation, диспут, другой взгляд
Несмотря на понимание, что на ситуацию можно смотреть с разных взглядов и что не обязательно реагировать негативно, нам иногда трудно изменить отношение из-за устоявшихся ментальных привычек и стереотипов.
Задание: попробуйте несколько вариантов необычных для вас реакций на ситуацию. Среагируйте так, как бы не сделали раньше.
Трудно убеждать себя изменять отношение к ситуации от негативного к, как минимум, нейтральному. Найдите доказательства, что на ситуацию можно посмотреть иначе и что она совсем не так ужасна, какой казалась сразу.
E — Energizing, активизация
Если вы выполнили четыре предыдущих шага, то сейчас вы чувствуете облегчение. Вы понимаете, что следует теперь делать, чтобы получить желаемые результаты.
Задание: запомните вот это чувство внутренней свободы и сохраняйте уверенность, что вы можете управлять своим эмоциональным состоянием, а значит можете управлять своей жизнью.
Текст публикуется с разрешения автора
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