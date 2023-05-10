Важные навыки. Пять шагов к эмоциональной зрелости

Наша ответственность — научиться лучше чувствовать себя, когда мы испытываем сложные эмоции

Словарь Merriam-Webster определяет состояние зрелости как «завершенный естественный рост и развитие» (это о времени и возрасте), но когда речь идет об эмоциональной зрелости, основной фокус — на личности, независимо от времени и возраста.



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Николь Лепера, доктор философии, основательница The Holistic Psychologist, определяет эмоциональную зрелость как «способность обрабатывать собственные эмоции и справляться с жизненными ситуациями с помощью воли, ответственности и гибкости».

«Эмоциональная зрелость — это когда вы не полагаетесь на других, чтобы удовлетворить свои потребности физически, эмоционально или духовно», — говорит дипломированный клинический психолог Дара Бушман.

Ну а я подготовила шпаргалку о пяти шагах к эмоциональной зрелости. Классно, что ее можно достичь независимо от возраста.

Пять шагов к эмоциональному росту

1. «Познакомьтесь» со своими триггерами

Первым шагом к личностному росту является осведомленность. Начните исследовать и формировать осознание своих эмоциональных триггеров.

Обратите внимание на то, что именно вызывает у вас сильную эмоциональную реакцию:

— Это что-то о том, что другие говорят или делают?

— Это какая-то конкретная ситуация?

Начните фиксировать триггеры в блокноте или в телефоне. Так вы поможете мозгу активизировать память, когда у вас будет время на личную рефлексию или во время сессии с психологом.

2. Исследуйте, как ваше тело сигнализирует об эмоциях, которые генерирует мозг

«Эмоции — это энергии, которые оказывают физиологическое воздействие на наше тело», — утверждает Николь Лепера.

Начните исследовать свои эмоциональные триггеры

Для развития эмоциональной зрелости начните обращать внимание на то, как различные эмоции отражаются в теле: где именно ваше тело чувствует напряжение, скованность, о каких эмоциях сигнализирует покалывание кожи, жар или что-то другое?

Запоминайте и по возможности записывайте все.

3. Развивайте свой эмоциональный словарь

После наблюдения и более глубокого понимания того, как эмоции ощущаются в вашем теле, начните давать конкретное название конкретным эмоциям. Так вы сможете впоследствии лучше понимать то, что чувствуют другие и поэтому лучше взаимодействовать.

Задача состоит в том, чтобы научиться замечать, говорить и признавать то, что мы чувствуем.

4. Научитесь успокаивать свои эмоциональные состояния

Мы не можем отменить эмоцию, которую сгенерировал мозг. Мы чувствуем ее уже после того, как она возникла. Наша ответственность — научиться чувствовать себя лучше, когда мы переживаем сложные эмоции.

Исследуйте, что работает именно для вас: физическая активность, медитация, активное дыхание.

Бывает, что даже просто тот факт, что вы начнете позволять себе определенные ощущения («я злюсь и это ок», «я расстроен и так бывает», «я раздражен и это нормальная реакция на определенные события»), станет одним из инструментов в вашем личном арсенале по работе с эмоциональными состояниями.

5. Наблюдайте, а не реагируйте на «эмоциональную незрелость» других людей

Если в ваши прямые обязанности не входит «перевоспитание» других, не тратьте время, энергию и собственные эмоции на то, чтобы учить других людей «правильно» себя вести.

Ключевые элементы развития эмоциональной зрелости:

понимание и обработка собственных эмоций;

способность справляться с различными уровнями эмоциональной зрелости, которые демонстрируют люди вокруг вас.

Важный навык эмоционально зрелого человека — уметь присутствовать и наблюдать за поведением, а не реагировать на него.

Текст публикуется с разрешения автора

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