Правила спокойствия. Шесть техник, которые помогут научиться принимать важные решения

Они пригодятся даже в тревожной и неопределенной ситуации

Последнее время обогатило словарь человечества различными словами и терминами, которые пытаются описать новую, изменчивую, хаотичную и сложную реальность.



Большинство читателей наверняка знают, что Британский толковый словарь Collins Dictionary главным словом 2022 года выбрал термин «пермакризис» — перманентный кризис, а именно «длительный период нестабильности и отсутствие безопасности».

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«Поликризис», то есть пересечение кризисов различных сфер (экология, экономика, войны, торможение социального прогресса и т. д. ) — слово, предложенное для описания происходящего в международном исследовании рисков глобальной экономики ВЭФ в этом году.

Аббревиатуру «BANI», которая быстро вошла в обиход, придумал футуролог Жаме Кассио для определения новой реальности, наступившей после 2020-го (BANI — это первые буквы английских слов «хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижимый»).

Очевидно, что не только украинцам приходится принимать решения и искать способы выживания в этой «непостижимой и тревожной «бане»; еще очевиднее то, что украинцы оказались в самом горячем, самом нестабильном и самом кипучем ее месте. Поэтому динамика запросов психологических консультаций (как корпоративных, так и индивидуальных) за последние десять лет раскалилась от стресс-менеджмента — через кризисный менеджмент — до актуальных с февраля 2022 года «копинг-стратегий шоковой травмы» и «принятия решений в хаосе».

Любая логика, особенно в условиях стресса, важна, но ограничена

О последнем стоит поговорить, помимо прочего, еще и потому, что количество времени, которое нам придется быть в эпицентре главной мировой катастрофы века, не может предсказать никто. Возможно, долго. Но даже если нет, наша реальность в ближайшие десятилетия не станет ни вполне спокойной, ни прогнозируемой.

Кроме того, трудности в принятии решений являются одновременно как следствием нелинейности, непостижимости и усложнении мира, результатом переполнения противоречивой информацией, которую невозможно адекватно обработать, бесконечных сомнений, тревог, приводящих к психологическому истощению; так и дополнительной причиной страха, депрессий, апатий и еще большего психического истощения.