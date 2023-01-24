Искусство легкого принятия решений

По большей части это вопрос практики

Многие из нас тратят уйму времени и энергии из-за нерешительности — она становится причиной просто невообразимых задержек и стресса.



Одна из тех вещей, которыми я горжусь в себе, — способность принимать решения без особых усилий. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться — порой за это приходится расплачиваться, и у меня ушло немало времени на то, чтобы развить подобное доверие к себе. Но в целом, думаю, это очень пригодилось мне как руководителю и предпринимателю.

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Так как же мне удалось превратить этот огромный источник стресса в одну из самых простых вещей в жизни? Что ж, вы, наверное, уже догадались, что по большей части это вопрос практики. Но некоторые изменения образа мышления тоже сыграли важную роль.

В этой колонке я расскажу об этих ментальных сдвигах, о том, что делать на практике и как я принимаю решения. Но сначала поговорим о том, что может мешать этому процессу.