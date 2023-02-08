Искусство отпускать. Как перестать создавать себе трудности

Причина многих проблем в том, что наши представления о тех ли иных вещах не соответствуют действительности

Один из залогов спокойной и целеустремленной жизни — искусство отпускать.

Если вам хотелось бы, чтобы ваша жизнь была более умиротворенной, полезно проанализировать, что нарушает это умиротворение, и научиться отпускать все то, за что вы держитесь, и что при этом вызывает у вас беспокойство и досаду.

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Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была сосредоточена на достижении некой цели, полезно выяснить, что этому мешает, и отпустить все то, что создает препятствия.

Может показаться, что отпускать проще простого, но это не всегда легко. У нас есть привязанности, за которые мы крепко держимся, и зачастую нам не хочется избавляться от их.

В этой колонке я расскажу о том, что лежит в основе практики отпускания. А затем о том, как эту практику выполнять.

Суть отпускания

Если мы цепляемся за то, что заставляет нас уклоняться от значимой деятельности или нарушает наше спокойствие, то с чем это может быть связано?

Всему виной некое представление, концепция или нарратив у нас в голове. Давайте рассмотрим несколько примеров.