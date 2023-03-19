Когда все только в вашей голове. Как избавиться от трудностей, которые мы сами создаем

Лео Бабаута: «Готовы ли вы отказаться от своих представлений?» (Фото:pressmaster/Depositphotos)

Отказ от имеющихся представлений может подарить небывалое ощущение свободы

Все наши представления о себе и других — это некие идеи, образы, который мы создаем в своей голове. И эти ментальные конструкции могут быть одними из самых больших препятствий и трудностей, с которыми нам приходится иметь дело.



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Избавление от этих ментальных конструкций — наших представлений о себе и других — может подарить мало с чем сравнимое ощущение свободы.

Я не хочу сказать, что ментальные конструкции — это плохо: мы ничего не можем с этим поделать, они свойственны людям и зачастую необходимы. Но иногда они становятся помехой и источником страданий.

И потому давайте посмотрим, каково было бы избавиться от этих мысленных построений, а затем — как можно это сделать.

Несколько конкретных примеров

Ментальные конструкции — это наши представления о чем-либо.