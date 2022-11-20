Тесные связи. Как нас меняют отношения

Здоровые отношения могут помочь восстановиться после травмы

Много лет назад мы с мужем взяли в приюте щенка, чтобы наши трое детей смогли научиться воспитывать и дрессировать собаку и общаться с животными. Мы — семья музыкантов и меломанов, поэтому нам хотелось назвать щенка в честь кого-то из джазовых музыкантов. Я предложила Джанго, но остальные были против. Зато все единодушно одобрили имя Майлз, так что на нем мы и остановились, даже несмотря на то, что оно не соответствовало полу нашей собаки. Глядя в ее огромные карие глаза, каждый из нас ощущал в душе прилив нежности и любви. И мы могли бы поклясться, что она чувствовала то же самое, когда тыкалась в нас носом и забиралась к нам на колени.



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Когда вы долго смотрите в глаза собаке, и у вас, и у нее вырабатывается окситоцин — гормон любви. Чувства, которые испытывала наша семья, проявлялись на биохимическом уровне. У людей окситоцин высвобождается, когда мы ощущаем эмоциональную связь друг с другом, например, после оргазма, во время увлекательной беседы или при кормлении грудью.

У отцов новорожденных детей наблюдается увеличение объема серого вещества в тех зонах мозга, которые связаны с заботливым поведением. Эти изменения происходят на протяжении первых четырех месяцев отцовства. Также у молодых родителей обоих полов наблюдаются изменения в нервных сетях , которые помогают им улавливать потребности своих младенцев.