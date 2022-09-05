Четыре шага. Как успешно начать новую жизненную главу

Роберт Таибби: «Куда бы вы ни направлялись, сначала остановитесь, чтобы перевести дыхание» (Фото:Riccardo/Pexels)

Прежде чем переходить к новому этапу, подведите итоги и осознайте, как далеко вы продвинулись

Мы можем представить свою жизнь в виде романа — который разделен на главы, и когда заканчивается одна, начинается другая. Некоторые из них четко размечены нашей культурой: выпускной, женитьба, рождение первого ребенка, большой карьерный скачок и выход на пенсию.



Видео дня

Другие — более личные, те, которые определяем мы сами: развод, смерть кого-то из родителей, тяжелая болезнь; долгожданное избавление от той давней зависимости или психического расстройства, или отказ от мечты опубликовать роман или сменить профессию; внезапная смена жизненного пути.

Это переворачивание страницы для многих может оказаться серьезным испытанием, не только из-за того, какие перемены ждут впереди, но и из-за самого процесса изменений. Вот как сделать это правильно:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.