Боль, ссоры, обиды и упущенные шансы. Как оставить прошлое позади

Не так важно то, что вы пережили, как то, каким человеком вы после этого стали

Смерть можно рассматривать не только как физическое или биологическое явление, но и прерывание и окончание всех процессов. Что-то, что было, перестает существовать.



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Именно о завершении и прекращении мы и будем говорить дальше. К сожалению, сегодня это часть нашей реальности. Это может касаться чего угодно:

— обычного мира, в котором мы жили с чувством безопасности;

— закончившихся отношений;

— личностных изменений, которые становятся неизбежными, когда мы проходим определенный опыт;

— знакомого положения вещей или стабильности взглядов;

— физической смерти и тяжелых потерь.

Как оставить позади (пережить) тяжелый опыт? Например, в отношениях: обиды, тяжкие поступки, боль, обесценивание, ссоры, физическое и эмоциональное насилие, безразличие — это лишь небольшой перечень того, с чем мы сталкиваемся в отношениях и что становится причиной их окончания. Или в событиях: все мы испытали шок 24 февраля и последующих дней. Страх, потери, бегство, неизвестность, бессилие, стресс затронули каждого украинца. А у тех, кто увидел ближе лицо войны, опыт еще более травматичен.

Любая ваша эмоция должна быть признана

Упущенные шансы, обиды и разочарования — на протяжении всей жизни с нами встречается многое. Те, кому мы доверяли, могут предать, не помочь в трудную минуту, отвлечься, упускаются шансы на выгодные сделки, стабильные работы, ребенок может так и не приспособиться к новому обществу.

Любой травматический опыт мы тянем с собой из прошлого в будущее. И порой он остается настолько эмоционально заряженным, что прикрывает собой все. Недаром говорят, что «обжегшись на молоке — дуешь на воду». Трудно начинать новое, потому что есть память о боли, и уже трижды подумаешь, вступать ли в новые отношения, подавать ли резюме, переезжать ли в новую страну. В психологии этот феномен носит название проекции прошлого на будущее — человек уверен, что так, как было в прошлом, будет всегда. Последствия этого могут быть достаточно существенными, потому что жизнь все больше сужается и преследует постоянный страх, что снова произойдет нечто плохое. Так происходит, когда опыт не принят, не переработан и не присвоен. Чтобы пройти этот путь, нужно несколько шагов.

1. Признать все свои эмоции и переживания и дать им место. Лучший результат дает работа с психологом или групповая терапия. Любая ваша эмоция должна быть признана — вина, стыд, страх, бессилие, слабость, боль и злоба. Ее нужно ощутить в теле и озвучить.

2. Назвать все происходящее. Не «я все испортила» или «это все он», а «в наших отношениях имело место эмоциональное насилие, проявлявшееся в следующих вещах». Не «я не смогла быть сильной и спасти своего любимца», а «произошла война, обстоятельства непобедимой силы, я сделала все, чтобы выжить». Не «я упустила шанс на успешную карьеру и больше в жизни ничего хорошего не будет», а «меня не взяли на эту работу, я получила отказ». Не драматизируйте, не раздувайте и не выдумывайте, держите максимальный контакт с реальностью, но и не закрывайте глаза на факты.

3. По возможности найти в этом что-то хорошее, за что можно поблагодарить. Это очень важный шаг, хотя и очень тяжелый. Если вы вышли из трудных отношений, подумайте, что в них было приятного и хорошего, возможно, вы родили ребенка, или партнер помог вам открыть бизнес. Если вам пришлось бежать из дома, вы получили шанс пожить какое-то время в другой стране. Если вы потеряли что-то материальное и ценное, поблагодарите, что ваши близкие живы.

4. Присвоить свои изменения. Вы стали немного другими. Этот опыт вас изменил. Подумайте как именно? Вы стали более сильным человеком, более адаптивным, более смелым, научились любить или заметили и приняли свою слабость и ограничения, которые вы не все можете контролировать. В любом тяжелом опыте есть положительные изменения, потому что именно так наша психика расширяется и развивается.

Но не только трудный опыт часто тормозит наше будущее. Бывает, что и положительный не отпускает. К примеру, в отношениях: вам было хорошо с человеком, вы были счастливы, и трудно принять тот факт, что так уже не будет никогда. Или в событиях: вам помогли спастись, что-то для вас сделали большое и важное — и вас накрывает виной, что не сможете отблагодарить никогда. Или в ощущениях: вы любили свой дом, вам нравилась ваша жизнь, а сейчас это вырвано из вашего сердца и вместо этого — тоска и отчаяние.

Что делать с хорошим опытом? Как его правильно завершить, чтобы идти свободно в будущее?

1. Собрать свои чувства. Да, признать, что вы скучаете по тому хорошему, что было в вашей жизни. Отгоревать, дать возможность и время оплакать и признать, что этого уже не будет. Следует отпустить свои чувства, не оценивать, не осуждать себя. Специалисты, работающие с потерями, говорят, что горевание — это процесс. Мостик между двумя жизнями: одна, в которой это было (отношения, счастье, человек, дом и т. д. ) и другая, в которой этого уже нет. Но и в новой жизни есть место чему-то хорошему.

2. Собрать свои приятные воспоминания. Разберите в своей голове все то, что давало вам чувство счастья, любви, покоя, уверенности. Очень хорошо, если есть что-то материальное — фотографии, подарки, любимые предметы из дома. Да, воспоминания могут сначала причинять боль, но со временем станут светлой памяткой, хранящейся бережно и с уважением.

3. Присвоить себе все то хорошее, что с вами происходило. Вы были автором или соавтором этих событий. Вы строили отношения и любили от всей души, а не кто-то делал вас счастливыми. Именно этот шаг дает надежду на будущее, вы обращаете внимание на свои свойства, качества и навыки, а этого у вас никто никогда не отнимет. И если вы смогли это сделать однажды, можете еще не раз в своей жизни.

Искусство завершения состоит в том, чтобы отделить плохое от хорошего, собрать свои чувства и присвоить свои изменения. Помните, что наша психика работает таким образом, что нам легко обращать внимание на плохое и сконцентрироваться на нем, погружаясь в собственные переживания. И нужно сознательное усилие, чтобы смотреть и замечать что-то положительное. Любой опыт нужно прожить до конца — признать, поблагодарить, отгоревать и проплакать. И главный принцип психологической работы — собрать все хорошее, как частицы души, и измениться, выйти обновленным из пережитого.

Поэтому, если вам тяжело и преследуют постоянные мысли о прошлом, значит, там остается что-то важное для вас, и чем больше вы погрузитесь в эти ощущения, тем проще вам будет освободиться от прошлых опытов. Вы это пережили и стали немного другим человеком. Спросите себя: что мне это дало? Что нового я открыл в себе?

Чтобы мы могли свободно смотреть в будущее, нас не должны тяготить тяжелые воспоминания и переживания. Вместо этого мы должны подкреплять новые навыки, качества, теплые воспоминания и вера в хорошее. Поэтому не столь важно то, что вы пережили, как то, каким человеком вы после этого стали.

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