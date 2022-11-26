Кажется, что все бессмысленно? Как обрести уверенность в собственных силах

Лео Бабаута: «Что, если бы вам удалось найти смысл в том, что кажется бессмысленным?» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Чувство, что не стоит даже пытаться, можно преодолеть

Я заметил, что многим людям мешает сформировать новые привычки или добиться поставленных целей ощущение, что бесполезно даже пытаться.



Если кажется, что все, что бы вы ни сделали, бесмысленно, то зачем и пробовать? И потому вполне логично, что когда возникает подобное ощущение, люди обычно бросают начатое.

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Но если вы хотите пробиться сквозь эту преграду, то вот хорошая возможность научиться справляться с ощущением бессмысленности.