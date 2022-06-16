Три самых полезных принципа, которые сделают вашу жизнь лучше

Все мы на том или ином этапе можем чудовищно заблуждаться в отношении чего-то важного

Мне нравятся принципы, потому что в отличие от правил или конкретных идей они предназначены для свободного и широкого применения. Принципы — это что-то, что обычно верно, но иногда неприменимо, обычно полезно, но иногда совершенно бессмысленно.



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И, в отличие от правил или практических советов, принципы держатся в тени, без лишнего шума влияя на ваши решения и взгляды. Таким образом принципы, если они хороши, могут быть гораздо более эффективными, чем любой императив в духе «делай это, делай то». Вот три самых полезных принципа из тех, что я нашел, стремясь улучшить свою жизнь. Надеюсь, они пригодятся и вам.

Так что без лишних слов…

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