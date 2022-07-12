Решение за вами. Как изменить свою жизнь, если вы ею недовольны

Жить — значит принимать решения и брать на себя ответственность

Они мне встречаются постоянно — пары, которые в ответ на вопрос, что они делают вместе как партнеры, отвечают: «Ничего. Мы слишком заняты». Чем заняты? Детьми — отвести в школу, на кружки после уроков, уложить спать. Работой, в том числе сверхурочной. Хотят ли они проводить больше времени друг с другом? Конечно, но они не могут. Слишком много дел. А если проблема не в совместном времяпрепровождении, то они жалуются на свою работу — говорят, что ненавидят ее. Почему не ищут другую? Не могут — зарплата будет меньше, или возраст уже предпенсионный, или не уверены, что удастся что-то найти.



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Их жизнь переполнена чрезмерными обязательствами, ощущением безысходности и различными «не могу». И когда я говорю: «Если вам это не нравится, почему же вы ничего не меняете?», — то не пытаюсь дерзить или преуменьшать их чувства, просто мне, как постороннему человеку, любопытно. Создается впечатление, что не они управляют своей жизнью, а она ими. Жизнь состоит из вариантов, из решений, которые мы принимаем, и какой бы ограниченной она ни была, всегда есть возможность выбора. Вы вольны изменить то, что делаете, а даже если это не в ваших силах, вольны изменить свое отношение к тому, что делаете. Но если вы отказались от способности выбирать и вас загнали в угол ваши «не могу», то, как правило, это влечет за собой определенные последствия.

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