Пора что-то менять? С какой скоростью лучше это делать

Роберт Таибби: «Когда вы переходите на размеренный темп, у вас появляется время для размышлений» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)

Для освоения новых навыков и создания новых нейронных цепочек нужно время

Как вы прекрасно знаете, современная культура — это культура динамичного развития, мгновенных результатов, стремительных перемен и полных преображений. Посмотрите любой рекламный ролик на YouTube — все они настойчиво убеждают в том, что чудесные превращения могут произойти за одну ночь или, по крайней мере, за три дня. Но согласно исследованиям, когда дело касается освоения новых навыков — например, в спорте, музыке или искусстве — лучше двигаться равномерно и неторопливо. Почему?



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