Необычный вид радости. Как перестать бояться что-то пропустить
Фушиа Сируа: «Мы можем испытать радость, посвятив вечер чтению книги, вместо того, чтобы тратить время на просмотр соцсетей» (Фото:Matias North/Unsplash)
Упущенные возможности не обязательно должны вызывать огорчение
Случалось ли вам когда-нибудь испытывать радость от мысли, что вы пропускаете приглашение на вечеринку, новые ослепительные возможности или свежие посты и веяния в социальных сетях, из-за того, что вы «офлайн»? Если да, то вы, скорее всего, пережили JOMO — joy of missing out, радость от упущенных возможностей.
JOMO — довольно необычная разновидность радости, поскольку она подразумевает позитивные чувства, вызванные не приятным событием, а отсутствием некого события или опыта. Но это не делает ее менее ценной для поддержания благополучия.
JOMO во многих отношениях можно считать противоположностью FOMO — fear of missing out, страха что-то пропустить или синдрома упущенных возможностей. FOMO — это ощущение тревоги и других негативных эмоций из-за обеспокоенности тем, что другие люди по тем или иным причинам больше развлекаются и живут лучше или интереснее, чем вы.
FOMO — это не просто одержимость технологиями и социальными сетями или зависимость от них.