Необычный вид радости. Как перестать бояться что-то пропустить

Упущенные возможности не обязательно должны вызывать огорчение

Случалось ли вам когда-нибудь испытывать радость от мысли, что вы пропускаете приглашение на вечеринку, новые ослепительные возможности или свежие посты и веяния в социальных сетях, из-за того, что вы «офлайн»? Если да, то вы, скорее всего, пережили JOMO — joy of missing out, радость от упущенных возможностей.



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JOMO — довольно необычная разновидность радости, поскольку она подразумевает позитивные чувства, вызванные не приятным событием, а отсутствием некого события или опыта. Но это не делает ее менее ценной для поддержания благополучия.

JOMO во многих отношениях можно считать противоположностью FOMO — fear of missing out, страха что-то пропустить или синдрома упущенных возможностей. FOMO — это ощущение тревоги и других негативных эмоций из-за обеспокоенности тем, что другие люди по тем или иным причинам больше развлекаются и живут лучше или интереснее, чем вы.

FOMO — это не просто одержимость технологиями и социальными сетями или зависимость от них.