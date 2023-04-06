Пять проблем и пять решений. Как улучшить отношения

Принципы театральной импровизации можно с успехом использовать и в повседневной жизни

Много лет назад я неожиданно увлекся театральной импровизацией. Не считая того, что импровизировать сложнее, чем кажется, оглядываясь назад, я понимаю, что отношения, которые на сцене объединяли нас с моими коллегами-актерами, были, вероятно, одними из самых идеальных среди тех, что я когда-либо видел или создавал. В основе импровизации лежит несколько принципов, которые я теперь часто использую с парами, с которыми работаю.



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Вот пять наиболее распространенных, по моим наблюдениям, проблем в отношениях, решения, которые может предложить импровизация, и способы, которыми вы можете их применить к своим отношениям.